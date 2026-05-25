「還暦とは思えないスタイルの良さ」前田典子、60歳のビキニ姿に反響！ 「ご主人さんもさすがのナイスボディ」
モデルの前田典子さんは5月24日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つビキニ姿を公開しました。
【写真＆動画】60歳・前田典子の圧巻スタイル
また今回は、夫でモデルの日比野玲さんの「65歳のバースデートリップ」だったようです。水着姿の日比野さんの全身ショットも公開しており、スタイルがよく筋肉質な体に見とれてしまいます。2人でポーズを取った仲むつまじい夫婦ショットも見られ、ほほ笑ましいです。
コメントでは「還暦とは思えないスタイルの良さ」「いつまでもビキニを着られるマエノリさんが素晴らしいですよ」「素晴らしいボディライン 流石モデルさん」「女神すぎます」「その美しさが羨ましすぎます！しかもご主人まで素敵で…」「景色もさることながら､お二人のお姿に見惚れてしまいます」「お2人共に鍛えてる かっけぇー」「何とご主人さんもさすがのナイスボディだこと」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真＆動画】60歳・前田典子の圧巻スタイル
「その美しさが羨ましすぎます！」前田さんは「5月の石垣島 お天気に恵まれ プールと海でリゾートを満喫 南国最高ー」「いくつになっても泳げるカラダでいたいね」などとつづり、16枚の写真と4本の動画を投稿。黒いビキニを着用した自身の姿を披露しました。スタイルがとてもよく肌もきれいで、60歳とは思えません。
コメントでは「還暦とは思えないスタイルの良さ」「いつまでもビキニを着られるマエノリさんが素晴らしいですよ」「素晴らしいボディライン 流石モデルさん」「女神すぎます」「その美しさが羨ましすぎます！しかもご主人まで素敵で…」「景色もさることながら､お二人のお姿に見惚れてしまいます」「お2人共に鍛えてる かっけぇー」「何とご主人さんもさすがのナイスボディだこと」と、称賛の声が寄せられました。
「恒例の夫婦沖縄旅」22日には「恒例の夫婦沖縄旅」「海にプール、ゴルフも 年齢を忘れて遊びました」と、今回の旅行の様子をまとめた動画を投稿していた前田さん。夫婦で無邪気に楽しむ姿を見ていると癒されます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)