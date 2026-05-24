職場で迷惑な人は返事で「はい」しか言わない。じゃあ、何と言えばいい？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「はい」だけでは仕事が進まない

仕事において、返事は単なるリアクションではありません。

相手に「理解したこと」を正確に伝える重要なコミュニケーションです。

しかし、多くの人は返事を「はい」の一言で終わらせてしまいます。

『気づかいの壁』という本では、次のような例が紹介されています。

ある業務を進める中で、確認のために相手に質問したとしましょう。

「変更があるときは、前日までにご連絡すればいいんですね？」

「はい」

いかがでしょう。これだけだと、本当に前日まででいいのか、何に対しての「はい」なのかが不明瞭で不安になります。

「前日でいいんですよね？」と、念を押して再確認したくなります。

逆の立場になったとして、「自分は返事をしているのに聞き返された」という思いをしたことはないでしょうか。

その場合も、おそらく返事の仕方が悪かったのでしょう。

――『気づかいの壁』より

つまり、「返事をした」と「伝わった」は別問題なのです。

「はい」には2種類ある

なぜ、このようなすれ違いが起きるのでしょうか。

その理由は、「はい」という言葉の曖昧さにあります。

じつは、返事のときの「はい」には、あいづちの「はい」と、肯定の「はい」があります。人は、相手の話を聞いていることを示すために、あいづちを打ちます。

ところが、そのあいづちの「はい」を、肯定の「はい」と捉えてしまったり、逆に、肯定の「はい」があいづちの「はい」としか聞こえなかったりして、お互いに誤解が生まれることがあります。

返事の仕方も気をつけないといけないんですよね。

――『気づかいの壁』より

本人は肯定したつもりでも、相手には「聞いているだけ」に見えてしまう。

このズレが、確認漏れや認識違いを生みます。

感じのいい人は「文章」で返す

では、どうすれば誤解を防げるのでしょうか。

ポイントは、「センテンスで返すこと」です。

肯定の「はい」として伝えるためには、「センテンス（文章）」で答えることで、相手に確かなものとして伝わります。

「はい、そうです」「はい、前日までにご連絡ください」とまで言うようにすれば、相手も聞き返す必要はなくなります。

また、反対に「いいえ」を伝える場合も、センテンスにします。

「先ほどまではあったんですけど、午前中に売れてしまいまして、他のサイズだったらあるんですが……。ただ来週月曜までお待ちいただけるようでしたら、入荷の予定があります」

肯定することを先に確実に伝えた上で、センテンスで答えるようにしましょう。

――『気づかいの壁』より

一言で済ませるのではなく、「相手が確認不要な状態まで伝える」。

これが、感じのいい返事です。

本当の気づかいは「聞き返させないこと」

返事が上手な人は、話し上手というより、「相手の不安を減らすのが上手い人」です。

「はい」で終わると、相手はもう一度確認したくなります。

しかし、文章で返せば、その不安はなくなります。

結果として、やり取りの回数も減り、仕事もスムーズに進みます。

気づかいとは、相手に余計な確認をさせないことでもあります。

まずは、「はい」で終わっていないかを意識してみること。

そして、一文だけ付け足して返す。

それだけで、コミュニケーションの質は大きく変わります。ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。