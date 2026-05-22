AKB48メンバー、ほっそり美脚輝くミニスカ私服姿に反響「美しすぎ」「透明感が爆発してる」
【モデルプレス＝2026/05/22】AKB48の水島美結が5月21日、自身のInstagramを更新。私服姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】22歳AKBメン「美しすぎ」美脚際立つミニスカ私服姿
水島は「墨田水族館行ってきたよ〜！」とつづり、東京・すみだ水族館での私服ショットを複数枚投稿。袖をロールアップした淡いブルーグレーのトップスに白レースのスカーフ、白のミニ丈ティアードスカートを合わせた爽やかなコーディネートを披露した。ミニ丈ティアードスカートは細かなプリーツとフリルが何層にも重なった立体的なデザインで、ふんわりとしたシルエットが脚のラインの美しさを引き立てている。
また「クラゲが1番大好きです」と明かし、幻想的に漂うクラゲの写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「足のラインが美しすぎ」「シルエットが綺麗」「水族館に天使降臨」「私服コーデ可愛い」「透明感が爆発してる」「遭遇したかった」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳AKBメン「美しすぎ」美脚際立つミニスカ私服姿
◆水島美結、ミニスカ水族館ショット公開
水島は「墨田水族館行ってきたよ〜！」とつづり、東京・すみだ水族館での私服ショットを複数枚投稿。袖をロールアップした淡いブルーグレーのトップスに白レースのスカーフ、白のミニ丈ティアードスカートを合わせた爽やかなコーディネートを披露した。ミニ丈ティアードスカートは細かなプリーツとフリルが何層にも重なった立体的なデザインで、ふんわりとしたシルエットが脚のラインの美しさを引き立てている。
また「クラゲが1番大好きです」と明かし、幻想的に漂うクラゲの写真も投稿している。
◆水島美結の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「足のラインが美しすぎ」「シルエットが綺麗」「水族館に天使降臨」「私服コーデ可愛い」「透明感が爆発してる」「遭遇したかった」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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