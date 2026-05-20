【佐々木 希】「分厚い鎧をまとっていた」佐々木希の20代前半…多忙生活の原動力、癒やしの存在になったもの

2026年でデビュー20周年を迎えた佐々木希さん。前回は、思い描いていた芸能生活と現実とのギャップに葛藤していた当時について語ってもらったが、今回は、「トイレで一人泣いた」という俳優デビュー時のエピソードや、若くしてブレイクしたからこそ抱えていた迷いや焦りについて伺った。当時の佐々木さんを支えていた原動力とは？ 20代前半のリアルな心境を振り返る。

多忙を極める日々でプチ反抗期に

デビューして2年ほどが経った20歳の頃。ファッション誌『PINKY』のモデル活動と並行して、ファッションショーのランウェイデビュー、写真集発売、CM出演、バラエティ出演、さらに俳優デビューと、仕事の幅は一気に広がり、多忙を極めるようになっていった。

「忙しさで眠れない日々が続いたせいか、感情のコントロールがうまくできなくなってしまって、周囲との向き合い方が不器用になっていた時期でした。友達と遊んでリフレッシュしたいけど、そもそも時間にも余裕がない。睡眠時間もほとんど確保できないくらいたくさんのお仕事をさせていただいていました。

同世代の友達はいろんな人と出会ったり、遊んだりさまざまな経験をしている頃。それがうらやましく思うこともあり、少ない睡眠を削ってでも出かけることもありました。当時、現場マネージャーを務めてくれたのは同い年の女性マネージャーさんでした。私の家ですこし飲みながら食事をしてそのまま寝て、朝一緒に家を出て仕事に行くことも。それすらささやかな半プライベート時間でした。

当時は他のタレントさんたちも今では考えられないスケジュールで働いていたと思います。ドラマもバラエティも深夜まで撮影や収録をすることが多く、みんな全力投球でやっていて、新人だった頃の私はもっと頑張らなくてはいけないと自分自身を奮い立たせて、気づけばあまり眠れていない日が続いていました。今は現場の環境も変わって、ちゃんと身体も労われる時代になってよかったと思います」

「できない自分」と向き合えない日々

寝られない、うまくできない、インプットする時間もない--。そんな日々を過ごすうちに、ふと周囲を見渡すと、自分が生み出してしまっている張り詰めた空気の中で、現場のスタッフが誰も笑っていないことに気づいたという佐々木さん。

自分が変わらなくてはと思っていながらも感情をうまくコントロールできず、そのことにもまたもどかしさが募っていく。2008年公開の映画『ハンサム★スーツ』で、モデル役として映画初出演を果たしたのは、ちょうどそんな時期だった。

「現場入りすると、谷原章介さんと塚地武雅さん、北川景子さん、佐田真由美さんたちがいらっしゃって、みなさんの放つオーラに圧倒されました。モデル役だったので、巻き髪にして、キラキラとした衣装をまとっていたのですが、当時の私は演技のことが何もわからず、佐田真由美さんに『どうやって演技するんですか？』と聞いてしまったくらい、不安なまま現場に行っていました。何が正解なのか何も掴めないまま、ただ演技というものに挑んだ感覚です」

2009年公開の映画『天使の恋』では初主演というプレッシャーのあまり、寒竹ゆり監督と何度も話し合い、本音をぶつけ合ったという。

「相手役の谷原章介さんとは映画『ハンサム★スーツ』で共演していたので緊張はすこし和らいでいたのですが、経験の浅い私はお芝居そのものをまったくつかめていなくて。思い通りに演じられない自分にも嫌気がさしてトイレで一人泣いたこともありました。『できない』『もうわからない』と後ろ向きになる私を、『もう進むしかないんだからやるよ！』と寒竹監督が何度も鼓舞してくださって。本当に感謝しかありません」

芝居そのものに戸惑う一方で、影のある女子高生・理央という役に、やりがいも感じていた。

「今も影のある役柄に惹かれるのですが、理央という役を演じることにどこか面白さも感じていました。最近、寒竹監督から『いつも作品拝見しています。上手になったね。また会いましょう。』とご連絡をいただけて。あんなに迷惑をかけたのに、ずっと見ていてくださったんだと思うと、思わず涙が出そうになるほど、胸が熱くなりました。本当にありがたかったです。

当時の私を知っているスタッフさんと今でもご一緒させていただくことがあるのですが、『本当に大人になったよね』と、今では笑い話のようになっています（笑）」

肩書きを見るたびに力不足を実感

雑誌などのインタビューページではプロフィール欄が必ず設けられるが、佐々木さんは自分の名前の横に並ぶ肩書きにも、戸惑いを感じていたという。

「ありがたいことにデビューしてからさまざまなお仕事をさせていただくようになり、気持ちも実力も追いつかず、自分が何者なのか現在地も把握できないままでした。なので雑誌のインタビューページの“女優兼モデル”という自分の肩書きを目にするたびに、ずっと違和感がありました。

『女優なんて、おこがましいからやめてください！』と思っていました。自分の力不足を一番感じていたのは自分自身だったんです。思うようにいかない芸能界の中で、あの頃は誰に対しても分厚い鎧をまとっていた気がします」

七夕の日に、運命的な出会いが訪れる

そんな忙しい生活で、心の支えになったのは、愛犬の存在。初めての愛犬・マロンちゃんと出会ったのは、佐々木さんが20歳の頃。節約しながら仕事に追われ、心がすり減っていた時期、偶然の出会いが訪れたという。

「たまたま立ち寄ったペットショップだったのですが、“この子だ！”とすぐに思いました。その日が七夕で、運命を感じたんです（笑）。仕事に追われる日々ではありましたが、それでも”この子を大切に育てたい”という気持ちが強く芽生えて。お金に余裕はなかったけれど、家に帰るとこの子がいるというのが、日々を乗り切る原動力になっていたと思います」

さらに、多忙な生活の中で心の拠り所になっていたものもあるという。

「忙しい日々の中で支えになっていたのは、愛犬の存在はもちろんのこと、プライベートで心を許せる人たちの存在でした。仕事を終えて帰宅すると、マロンが駆け寄って来てくれたり、時には、身近な人たちが私の話をたくさん聞いてくれたり。そんな何気ない時間が当時の私にとって大きな心の支えになっていたと思います。一日に何本も入っている仕事を無事に終えて早く帰ろう。その思いで、あの頃は毎日を乗り切っていました」

友達の舞台を観て焦りを感じた

そんな仕事に対する意識を大きく変えるきっかけになったのが、親友・大政絢さんの舞台。佐々木さん曰く、「俳優として本気で向き合わなければ」と思えた出来事だったという。

「絢とはファッション誌『non-no』の撮影で出会い、24歳の頃に仲よくなりました。同じくモデルとして活動しながら俳優業もしている姿に親近感を覚えて、気が合って一緒に出かけるようになりました。そんな中で、絢の舞台を観に行き、すごいなと思ったのと同時に初めて焦りを感じたんです。自分より年下の子が、あんなにも華やかでかっこいい舞台に立っている。その姿を見て、『もういよいよ責任から逃れている場合じゃないな』と思いました。

忙しいから、寝られていないからと理由をつけて、何事も中途半端にしていた自分。立ち止まる勇気も持てずにいましたが、この出来事が大きな刺激となって、本格的に向き合わなければいけないと考えるようになりました」

4日間のリセット期間で得たもの

行動に移したのは25歳の頃。事務所に相談し、仕事のスケジュールに一度ブレーキをかけて、4日間のお休みをもらうことになったという。

「それまで働き詰めだったので、お休み初日は『何をすればいいのだろう？』という戸惑いが先に立って、あんなに休みたがっていたのに、嬉しさよりも仕事をしていない不安に押しつぶされそうになりました。そんなふうに感じたのは初めてで、そこでようやく仕事のありがたさに気づきました。

それから演技レッスンを受けたり、散歩をしてみたり。たくさんの作品に触れたりする中で、自分自身と向き合う時間も増え、少しずつ日々を楽しいと思えるようになっていきました。

リセットして向き合いたかったのは、ずっと苦手意識のあった俳優業でした。出演するたびに自分の演技について厳しい言葉を目にすることもありました。でも『演技が下手、たしかにそうだよな……』とどこかで受け入れてしまっている部分があったんです。でも時間に余裕がなくて、レッスンの経験もないし、落ち込んでいることを誰かに言うのも恥ずかしい。そうやって理由をつけて逃げている自分に対してもだんだん悔しくなっていきました」

だからこそ、一度きちんとレッスンを受けて、基礎から学びたいと思ったという佐々木さん。

「それでも結果が出なければ、その評価をちゃんと受け止めようと思っていました。自分の責任で、この仕事に向き合いたいと思ったんです。その思いを事務所も受け入れてくれて、順番は前後してしまいましたが、ようやく真剣に取り組むために演技のレッスンを始めることができました」

次回の連載は、6月20日更新予定。俳優としてのターニングポイントとなった作品とその時の心境などをお届けする。

【スタッフ】

撮影／森脇裕介 ヘアメイク／犬木 愛 取材・文／佐藤美穂

【佐々木さん着用衣装・問い合わせ先】

ワンピース￥25300（税込）／アンティミテ

アンティミテ 03-6801-6096 https://www.intimite.jp/

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