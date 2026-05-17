「今日好き」今井暖大（はると）＆中村駿希（とき）、仲良しペアランウェイ お揃い制服姿で登場【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/05/17】クリエイター・おさきの弟で俳優の今井暖大、中村駿希が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】「今日好き」モテ男子、お揃い制服姿で仲良しランウェイ
お揃いの制服姿で登場した2人。トップでは今井が中村の肩に手を乗せ、仲の良いランウェイを披露した。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今井は「マクタン編」「卒業編2026」に参加し、時田音々とカップル成立した。中村は「卒業編2026」に参加していた。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演するほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」モテ男子、お揃い制服姿で仲良しランウェイ
◆今井暖大＆中村駿希、ペアランウェイ
お揃いの制服姿で登場した2人。トップでは今井が中村の肩に手を乗せ、仲の良いランウェイを披露した。
◆「学生ランウェイ」Pretty Chuu・「今日好き」メンバーら集結
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演するほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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