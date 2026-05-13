大谷が3回に逆転7号も…山本は7回途中5失点

【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に2-6で敗れた。これで今季2度目の4連敗。もっとも、今回の4連敗は球団90年ぶりの屈辱的なストリークとなっている。

初回にスミスの犠飛で先制したが、3回に山本由伸投手が9番のハースに同点弾を浴びた。その裏、大谷翔平投手が12試合＆53打席ぶりとなる7号の勝ち越しソロを放ち、場内は大歓声。一気にドジャースムードになるかと思われたが、山本は5回にベイダーとハースに2者連続弾を許し、あっという間に逆転を許した。

山本は7回もマウンドに上がったが、走者を背負って降板。代わったトライネンが振るわず3失点を喫し、一気にリードを広げられた。8回には1死満塁の好機を作るも、マンシーが三振、パヘスも左飛で反撃できずに終わった。

直近4試合のドジャースは厳しい内容が続いている。

・9日ブレーブス戦：2-7

・10日ブレーブス戦：2-7

・11日ジャイアンツ戦：3-9

・12日ジャイアンツ戦：2-6

ドジャースのゲームノーツによると、4点差以上での敗戦を4試合続けたのは、1936年7月1日〜4日以来、実に90年ぶりのことだという。米データサイト「コッツ・ベースボールコントラクツ」によると、今季のドジャースのチーム総年俸は3億2350万ドル（約510億円）にのぼり、メジャー全体2位の高年俸軍団だが、ここにきて思わぬ苦戦を強いられている。（Full-Count編集部）