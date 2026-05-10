笠原将弘さん「中華風冷ややっこ」レシピ。やみつきになるタレで、箸がどんどん進む
日々の食卓でなにかと出番が多い豆腐。「手頃なうえに栄養面も充実していて、どんな味つけにも見事にハマる万能食材です」と話すのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。ここでは、笠原さん流「中華風冷ややっこ」レシピを紹介します。
パンチを効かせて定番副菜をアップデート
中華風の味つけと香味野菜が相性抜群。美しく盛りつけて食卓映えする一品に。
●中華風冷ややっこ
【材料（4人分）】
豆腐（絹ごし）1丁
ピーマン1個
ミョウガ1個
新ショウガ30g
A［酢、しょうゆ各大さじ1と1／2 砂糖小さじ2 ゴマ油小さじ1 ニンニク（すりおろす）小さじ1／2 ラー油少し］
万能ネギ3本
【つくり方】
（1） ピーマン、ミョウガ、新ショウガはそれぞれみじん切りにし、Aと混ぜ合わせてタレをつくる。万能ネギは小口切りにする。
（2） 豆腐は水気をふいて薄切りにする。
（3） 器に（2）をきれいに並べ、（1）のタレをかけて（1）の万能ネギを散らす。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう