日々の食卓でなにかと出番が多い豆腐。「手頃なうえに栄養面も充実していて、どんな味つけにも見事にハマる万能食材です」と話すのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。ここでは、笠原さん流「中華風冷ややっこ」レシピを紹介します。

パンチを効かせて定番副菜をアップデート

中華風の味つけと香味野菜が相性抜群。美しく盛りつけて食卓映えする一品に。

●中華風冷ややっこ

【材料（4人分）】

豆腐（絹ごし）1丁

ピーマン1個

ミョウガ1個

新ショウガ30g

A［酢、しょうゆ各大さじ1と1／2 砂糖小さじ2 ゴマ油小さじ1 ニンニク（すりおろす）小さじ1／2 ラー油少し］

万能ネギ3本



【つくり方】

（1） ピーマン、ミョウガ、新ショウガはそれぞれみじん切りにし、Aと混ぜ合わせてタレをつくる。万能ネギは小口切りにする。

（2） 豆腐は水気をふいて薄切りにする。

（3） 器に（2）をきれいに並べ、（1）のタレをかけて（1）の万能ネギを散らす。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう