ゴミ箱のフタを器用に“くるくる”回して遊ぶインコの姿が、SNSで話題となっている。

【映像】ゴミ箱に入り、フタを吹っ飛ばす様子（実際の映像）

ゴミ箱を愛してやまないのはコザクラインコのラブちゃん（8歳）。器用にフタをくるくるくる…。一心不乱に回して遊んでいる。そして、お気に入りすぎて中に入ってしまった！さらに、中からもくるくるまわしてフタを吹っ飛ばします。落ち着いたと思ったところで、最後は何事もなかったように飛び出してくる。これがラブちゃんの一番の遊びだ。

ラブちゃんは 部屋での放鳥の時間になると、ゴミ箱へ一直線。飼い主（@papikolove210）いわく、「あ、また始まった〜。やってるやってる（笑）」という、いつもの光景なんだとか。ここで思いっきり遊んだかと思えば、お昼寝することもあるそうで、「ゴミ箱と一心同体」とのこと。ラブちゃんにとって、このゴミ箱は最高のアトラクションであり、一番落ち着くベッドでもあるようだ。

動画を見た人からは「笑ってしまいましたw」「力持ち！」「最後の蓋を外して落とすのは最高w w w」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）