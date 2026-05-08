イヤイヤ期の登園グズりに悩む母を救った副園長先生の言葉とは？“天の声”に共感と称賛が止まらない【作者インタビュー】
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7歳差の男の子兄弟を育てながらワーママとして働いているヨカ(＠yoka9003)さん。これは下の子が幼稚園に通い出したばかりのころの話だ。「ヨーチエン、イカナイ」と毎朝グズる我が子との戦いにホトホト参っていたヨカさんに、幼稚園の副園長先生が“ある言葉”を投げかける。「お母さん！それは…」に続く言葉とは、一体…？イヤイヤ期まっただ中のお子さんを持つママ必見のお話である。
朝の園門で泣き崩れるわが子を前に、胸を締めつけられる思いで立ち尽くす母親は少なくない。本作「幼稚園の先生の言葉に救われた話」ではそんな日常の一場面を描いており、作者・ヨカさんもまた、毎朝「行きたくない」と訴える次男・ナオたんを前に、後ろ髪を引かれる思いで送り出していたという。
転機はある朝、声をかけてきた副園長の「『儀式』です」という一言だった。その言葉に、ヨカさんは一瞬戸惑いながらも、次第に心が軽くなっていったと振り返る。泣くことすら成長の一部だと捉え直したことで、焦りや罪悪感が和らいだのだという。
実際に話を聞くと、「初めての育児で不安だったからこそ、“大丈夫”と言ってもらえるだけで救われた」と語るヨカさん。過去にも、長男の発達を心配していた際、先生の言葉に支えられた経験があるそうだ。「誰かに認めてもらえるだけで、こんなに安心できるんだと実感しました」と静かに明かす。
SNS上でもこのエピソードには共感が集まり、「儀式だと思えば気が楽になる」といった声が相次いだ。日々のぐずりも、見方を変えればただの通過点に過ぎない。そう気づかせてくれるこの作品は、子育ての渦中にいる親たちに、そっと寄り添ってくれる。
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
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