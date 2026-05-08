パイやタルト生地にカスタードクリームを入れて焼きあげた、フランスの大人気お菓子「フラン」。外はサクッ、中はとろりとした食感が魅力で、日本でも専門店が続々とオープンしています。そこで、フラン専門店「PAQU ET MONTÉ（パケモンテ）」オーナーの鈴江恵子さんが「いちばんおいしいフランの食べ方」を教えてくれました。

サクとろ食感が最高。フランスの国民的お菓子「フラン」

パイやタルト生地にカスタードクリームを流し込んで焼き上げたフランスの国民的お菓子・フランが、いま注目を集めています。フラン専門店「PAQU ET MONTÉ（パケモンテ）」オーナーの鈴江恵子さんに話を聞きました。

【写真】とろりとした食感がくせになるフラン

「フランはホールケーキ状のものをカットするのが本場の伝統スタイルですが、日本ではパイやタルト生地を丸い形にして生地の割合を増やし、より生地とクリームのコントラストを楽しめるものが目立ちます。また、本場はバニラ味が基本ですが、当店では食事にもなる無糖の野菜クリームのフランも。お店ごとに生地やクリームに違いがあるのもフランの魅力だと思います」（鈴江恵子さん、以下同）

●いちばんおいしい食べ方

「焼きたてから少し時間をおき、常温に近い状態がおすすめ。バニラ味にはコーヒーがよく合いますが、ワインなどお酒と楽しむ方も多いので、ぜひお試しを」

流行中の「フラン」に読者も注目

ESSE編集部公認インスタグラマーや読者も、「フラン」を楽しんでいます！

「ザクザクとしたタルト生地と濃厚なカスタードの味わい。焼きたてならではの味が◎」（chi5sa2to06さん）

「とろりとした食感がくせになり、気づけばぺろりと食べてしまうおいしさ」（星野舞子さん）

「洋酒の大人っぽい香りとほどよい甘味で、疲れた日のごほうびに」（sayaさん）