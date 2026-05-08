約7億パラメータで大規模AIに迫る「ZAYA1-8B」が登場、AMD環境でトレーニングされ数学・コード推論で大規模モデル級の性能を実現

約7億パラメータで大規模AIに迫る「ZAYA1-8B」が登場、AMD環境でトレーニングされ数学・コード推論で大規模モデル級の性能を実現