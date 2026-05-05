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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月5日は、オープン型ながらアクティブノイズキャンセリングを搭載したApple（アップル）の完全ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 23,798円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

究極の装着感を実現。Appleの「AirPods 4」が20％オフとお買い得

アクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載した、Apple（アップル）の完全ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」が20%オフ。

耳を塞がない「オープン型」特有の快適さと高性能チップによる多彩な機能が融合したモデルがお買い得ですよ。

数千の耳の形と5,000万以上のデータポイントを解析し、多くの人の耳に自然にフィットする形状を実現。

イヤーチップがないオープン型のため耳の穴をふさぐ圧迫感がなく、長時間着用しても疲れにくいフィット感と快適性が魅力です。

ノイキャン＆外部音取り込み機能が優秀。シーンに合わせた使い方が可能です

H2チップを搭載し、鮮明な高音と深みのある低音がポイント。

オープン型イヤホンでありながら、アクティブノイズキャンセリング機能を搭載。圧倒的な処理能力によって、周囲の雑音をしっかり打ち消します。

外部音取り込み機能も内蔵しており、周囲の状況を把握しながら音楽が楽しめるのもGOOD。

「声を分離」機能も秀逸。声と騒音を判別し、通話相手にクリアな声だけを届けます。オンライン会議でも活躍してくれますよ。

日常使いにぴったりなロングバッテリーを採用。スリムなサイズ感で持ち運びもラクラク

イヤホン本体で最大5時間、充電ケースを併用した場合は最大30時間も連続で使えるのも助かります。

厚みなどを削ぎ落としたスリムなデザインで、ズボンのポケットに入れてもかさばらないのも嬉しいですね。

日常生活で使いやすいノイキャンイヤホンを探している人は、お見逃しなく！

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 23,798円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年5月5日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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