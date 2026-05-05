全国の絶品グルメが集結する「THE TIME，＆おめざグルメフェスタ」は、いよいよ6日が最終日。閉幕を惜しむかのように、会場は多くの買い物客で熱気に包まれています。

【写真を見る】6日が最終日「THE TIME,＆おめざグルメフェスタ」 コロナ禍以降で過去最高のにぎわい 大分

先月23日にスタートした大分市・トキハ本店の「THETIME，＆おめざグルメフェスタ」。会場にはTBS系列の番組で紹介された全国のおいしいグルメが集結しています。

贅沢な海鮮弁当や長蛇の列ができるメンチカツ、そして話題のスイーツなど65店舗がズラリ。

全国で人気を集める店が出ていることや近場でのお出かけ需要もあり、今年のイベントはコロナ禍以降、最高のにぎわいを見せているということです。

（買い物客）「甘夏といちご、さっぱりしている」「メンチカツと小籠包をお目当てに。広告を見ておいしそうと思った」「赤福です」「いつも食べたいがなかなか売っていないのでやっとゲットできた」

話題のグルメが一度に楽しめる「THETIME，＆おめざグルメフェスタ」は6日が最終日です。