賃貸でも諦めない！【パナソニック】の食器洗い乾燥機で家事ストレスを解消し自由な時間を手に入れよう。Amazonで販売中！
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工事不要で即設置！【パナソニック】の食器洗い乾燥機が狭いキッチンを劇的に変える。快適な暮らしをAmazonで販売中！
賃貸住宅でも設置を諦める必要はない。工事不要のタンク式を採用し、分岐水栓の取り付けなしですぐに使える食器洗い乾燥機が登場。スリムな設計と独自のドア開閉機構により、限られたスペースにもすっきりと収まる。手洗いよりも清潔に、かつ効率的に食器を洗浄し、日々の家事負担を大幅に軽減する一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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タンク式のため面倒な工事は一切不要。購入してすぐに設置でき、賃貸住宅でも気兼ねなく導入できる。将来的に分岐水栓へ切り替えることも可能な柔軟な設計だ。
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幅約55cm、奥行約34.1cmのスリム設計に加え、上に開くリフトアップオープンドアを採用。蛇口や調理スペースを邪魔せず、狭い場所にも無理なく設置できる。
50℃以上の高圧水流で汚れを強力に吹き飛ばし、しっかり除菌まで行う。予洗いなしでも脂汚れをすっきり落とす洗浄力で、手洗いよりも清潔な仕上がりを実現する。
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約4人分、24点もの食器を一度に収納可能。大皿はもちろん、片手鍋やフライパン、まな板などの調理器具もまとめて洗えるため、後片付けの時間を大幅に短縮できる。
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