毎日の足元を軽やかに変える。機能美を追求した【プーマ】のランニングシューズが今すぐAmazonで販売中！
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シンプルで洗練されたデザインが魅力。日常使いに最適な【プーマ】のランニングシューズがAmazonで販売中！
ランニングシューズを連想させる、デイリーカジュアルの新たな定番が登場。軽量で快適な履き心地をテーマに、汎用性の高いシンプルなデザインを実現した。スポーツシーンはもちろん、街歩きや普段使いにも適した一足であり、通気性に優れたメッシュ素材とクッション性の高いインソールが、一日中快適な足元をサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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アッパー全体にメッシュ素材を採用しており、通気性が抜群。運動中も足元を蒸れにくく保ち、軽やかな履き心地を長時間キープできる設計だ。
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インソールにはクッション性に優れた素材を使用。足を入れた瞬間の柔らかさと、一日中歩き回っても疲れにくい快適なフィット感を実現している。
無駄を削ぎ落としたシンプルなルックスが特徴。どんな服装にも合わせやすく、スポーツからカジュアルな街歩きまで幅広いシーンで活躍する。
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スタイリッシュなシルエットと機能性を両立。ランニングやウォーキングといった運動時はもちろん、日常のあらゆる場面で足元をカッコよく決める。
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