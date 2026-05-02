暮らしの中で欠かせない家事「洗濯」。なかでも干す作業は手間がかかるもの。ESSEonlineライターの谷ノ内真帆子さん（30代）も、元々は部屋干し派でしたが、2024年に双子を出産したのをきっかけに、ドラム式洗濯乾燥機を導入し、10年間続けた「干す作業」から卒業することにしたそう。洗濯のやり方を変えたことで感じた暮らしの変化について、レポートします。

10年続けた「当たり前の家事」をやめたきっかけ

以前は「家電は壊れるまで使う派」だった筆者。しかし、育休明けの復職を目前に控えた今、毎日の家事ルーティンを見直す必要がありました。育休中の今でさえ、まだ幼い双子の世話をしながら、大量の洗濯物を前に、毎日30分以上かけて「干して、取り込む」作業は大きな負担です。

【写真】洗濯以外のメリットも！

とくに、保育園に通い始めるとさらに着替えが増えます。大量のガーゼや小さな靴下など、ひとつひとつピンチハンガーに干す細々とした作業を想像しただけで、復職後の生活がまわらなくなる未来が見えました。

この先数年間の「自分の時給」と「浮いた時間で得られる心の余裕」を天秤にかけた結果、けっして安くない初期投資は「一生のうちの膨大な時間を買い取る」ための賢い戦略だと確信しました。

メリット1：天気に左右されるストレスから解放

毎日洗濯物を室内干ししていた頃は、天気が悪い日の「乾きにくさ」と「生乾き臭」が悩みでした。

とくに、双子が生まれてからは1日2回の洗濯が必要なこともあり、ランドリールームは常にフル稼働。湿気がこもり、厚手のものが乾ききらないストレスも感じていました。

乾燥機を導入してからは、外の天気も部屋の湿度も気にせず、自分主体のスケジュールで洗濯ができるようになりました。

さらに、この「心の余裕」によって、家計のムダも軽減。

乾かない洗濯物にイライラし、疲れはてて「もう夕飯は外食か総菜でいいや…」と投げ出したくなる突発的な支出が減り、結果として、ムダな家計を抑えることにもつながっている、と感じています。

メリット2：ものが減ったことで掃除もラクに

洗濯物を干すことをやめたことで、想定外のメリットも。

まず、大量のハンガーやピンチハンガー、場所を取る室内用物干しラックといった「洗濯に関連するもの」が家の中から一掃されました。

注文住宅を建てる際にランドリールームをつくりましたが、常に洗濯物がぶら下がっていた以前にくらべると、今は空間に大きな余白ができ、視覚的なノイズが激減。

そして、管理する道具が消え、空間が広くなったことで、掃除のしやすさも格段にアップ。物理的なスペースのゆとりも、そのまま暮らしのゆとりにつながることを実感しています。

今回、「洗濯物を干す」という“当たり前”を思いきって手放したことで、筆者の中に生まれたのは、物理的な時間だけではありませんでした。保育園の準備に追われる不安が減り、子どもたちと向き合う時間と心の余裕が手に入りました。

ドラム式洗濯乾燥機の導入は安い買い物ではなく、わが家にとっては大きな決断でしたが、それによって得られる「おだやかな日常」は何物にも代えがたい価値があります。

これからもライフステージに合わせて、自分や家族をラクにする選択を大切にしていきたいです。