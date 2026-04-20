ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎàÆóÅáÎ®ÆÃÎãá¤Ë¸µ£Ç£Í¡ÖÉÔ¸øÊ¿¡£ÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¡×¡¡»ö¼Â¾å¤ÎÅê¼ê£±£´¿ÍÅÐÏ¿¤ËÈ¿È¯
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬º£µ¨¤â²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡££±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ£³»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£²¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£µ£°¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏºòÇ¯£¸·î£²£´Æü¡ÊÆ±£²£µÆü¡Ë¤«¤é·ÑÂ³¤¹¤ëÏ¢Â³½ÐÎÝµÏ¿¤ò¡Ö£µ£±¡×¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢º£µ¨½Ð¾ì¤·¤¿£²£±»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£³ÎÒ¡¢£µËÜÎÝÂÇ¡¢£±£±ÂÇÅÀ¡¢£Ï£Ð£Ó¡¥£¹£±£µ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·Éê¤ÎºÍ¤ÈÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°Îã¤¬¤Ê¤¤ÆóÅáÎ®Àï»Î¤À¤±¤ËµÄÏÀ¤â¿Ô¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¥ì¥Ã¥º¤Ç£Ç£Í¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥à¡¦¥Ü¡¼¥Ç¥ó»á¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤í£Í£Ì£Â¤Ï¡ØÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡Ù¤Î°ìÌÌ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Åê¼ê£±¿Í¤òÄÉ²ÃÅÐÏ¿¤Ç¤¤ëÆÃÎã¤òÇÑ»ß¤¹¤Ù¤»þ¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤¬Åêµå¤·¤¿¸å¤â£Ä£È¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¾å¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò¼«¿È¤Î£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï£²£¶¿Í¤ÇÅê¼êÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï£±£³¿Í¤Þ¤Ç¡£¤¿¤À¡¢ÅêÂÇ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÂçÃ«¤ÎÅÐÏ¿Ë¡¡ÖÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡×¤¬ºòÇ¯£²·î¤Ë´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÆóÅáÎ®ÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë£±£´¿Í¤ÎÅê¼ê¤ò¤½¤í¤¨¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Ð£Õ£Î¡×¤Ï¥Ü¡¼¥Ç¥ó»á¤ÎÅê¹Æ¤ò¡Ö£Í£Ì£Â¤ËÂÐ¤·¡ØÉÔ¸øÊ¿¤Ê¡ÙÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼è¤ê¾å¤²¡¢¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£¶¿Í¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï£µ¿Í¤À¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢·¯¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¡ØÅê¼ê¤¬£±¿ÍÂ¿¤¤ÍøÅÀ¡Ù¤òÀ¸¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¡ÖÈà¤Ï¶¥Áè¾å¤ÎÍ¥°ÌÀ¤À¡£¤½¤ì¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö£±£°£°¡ó´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£