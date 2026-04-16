【Happyくじ】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 Last賞はレイザー・クレスト！
国内総興行収入850億円超えの大人気スター・ウォーズシリーズ7年ぶりの最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、Happyくじに登場。情報公開第1弾として、Last賞「レイザー・クレスト」の精巧フィギュアが公開された。
スター・ウォーズの世界観で展開される初の実写ドラマシリーズとして2019年に配信が開始された『マンダロリアン』は、シーズン1配信開始からわずか3日で視聴者が1億人を突破し、同年アメリカで最も視聴された配信作品となるなど、配信開始当初から大きな注⽬を集めた作品だ。そして、7年ぶりの『スター・ウォーズ』シリーズ最新作として劇場映画化される今回の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、そのドラマシリーズの続編として描かれる。事前に公開された本作のトレーラーは、公開から1カ月で1,148万回以上再生されるなど、世界中から高い期待が寄せられている作品だ。
そんな『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（2026年5月22日〈金〉公開）のキャラクターをグッズ化したHappyくじ／STAR WARS 『マンダロリアン・アンド・グローグー』の発売が決定した。
その中から、今回はLast賞のアイテムが公開された。
最後のくじを引いた方がGETできるLast賞は、今回の映画で復活が予告されている主人公・マンダロリアンの愛機「レイザー・クレスト」の精巧フィギュア。全長約25cmの超BIGサイズで、存在感抜群のアイテムとなっている。機体の金属感を表現した色彩や、飛び立つ瞬間の迫力を再現した造形など、細部までこだわりの詰まったフィギュアだ。
そのほかにも本くじでは、A賞からI賞まで幅広いラインアップが⽤意される予定。
Happyくじ／STAR WARS 『マンダロリアン・アンド・グローグー』は、2026年5月下旬より、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで発売予定。詳細は後日改めて発表される。続報にご注⽬を。
＞＞＞Last賞のレイザー・クラフトをチェック！（写真2点）
（C） & Lucasfilm Ltd.
スター・ウォーズの世界観で展開される初の実写ドラマシリーズとして2019年に配信が開始された『マンダロリアン』は、シーズン1配信開始からわずか3日で視聴者が1億人を突破し、同年アメリカで最も視聴された配信作品となるなど、配信開始当初から大きな注⽬を集めた作品だ。そして、7年ぶりの『スター・ウォーズ』シリーズ最新作として劇場映画化される今回の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、そのドラマシリーズの続編として描かれる。事前に公開された本作のトレーラーは、公開から1カ月で1,148万回以上再生されるなど、世界中から高い期待が寄せられている作品だ。
その中から、今回はLast賞のアイテムが公開された。
最後のくじを引いた方がGETできるLast賞は、今回の映画で復活が予告されている主人公・マンダロリアンの愛機「レイザー・クレスト」の精巧フィギュア。全長約25cmの超BIGサイズで、存在感抜群のアイテムとなっている。機体の金属感を表現した色彩や、飛び立つ瞬間の迫力を再現した造形など、細部までこだわりの詰まったフィギュアだ。
そのほかにも本くじでは、A賞からI賞まで幅広いラインアップが⽤意される予定。
Happyくじ／STAR WARS 『マンダロリアン・アンド・グローグー』は、2026年5月下旬より、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで発売予定。詳細は後日改めて発表される。続報にご注⽬を。
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