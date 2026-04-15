こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、4月17日（金）9時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。

なお、毎月5と0のつく日はさらにお得！ 本日は楽天カード利用でポイント4倍です。ぜひチェックしてみてください。

本日2026年4月15日は、最大100W出力・最大3台同時充電に対応した UGREEN（ユーグリーン）のコンパクト充電器「NexodeX 100W」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【★40倍ポイントバック〜4/17まで】☆コンパクト☆UGREEN NexodeX 充電器【当社比最小100W急速充電器】UGREEN Nexode X 100W 充電器 USB -C2と USB -A1 PD急速充電器 新生代GaNInfinityチップ 独自技術 PD3.0/QC4 対応 PC iPad iPhone17 16 15 Galaxy S24 Pixel8 Xperia5以降 8,880円 （40% ポイント還元 ：4月17日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

デバイスが増えるほど、充電環境はゴチャつきがち。

そんな悩みを解決するのが、「最大100W出力」と「最大3台同時充電」に対応した UGREEN（ユーグリーン）のコンパクト充電器「NexodeX 100W」。

現在40%ポイント還元中とお買い得です。

本製品は、2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載。

最大3台のデバイスを同時に充電できる設計がうれしいコンパクト充電器です。

最大100W出力に対応しており、ノートPCの充電にも対応。

スマートフォンとPCを同時に接続しても、効率よく電力を振り分けてくれるため、外出先や作業中でも安心して使えます。

充電器を複数持ち歩く必要がなくなるのも大きなメリットです。

コンパクト設計で持ち運びもラク

高出力タイプながら、製品サイズは 7.1x 4.3 x 3.5 cm、重量は350 gとコンパクトで軽量。

バッグの中でもかさばりにくく、日常使いはもちろん、出張や旅行にも適しています。

デスク上でも場所を取らず、シンプルな充電環境を構築できるのも魅力。

1台で複数デバイスをカバーできるため、ガジェット周りをミニマルにまとめたい人にぴったりです。

「最大100W出力」と「最大3台同時充電」、さらに「コンパクト設計」を兼ね備えた、 UGREENの「NexodeX 100W」。

スマホもPCもまとめて効率よく充電したい人にとって、心強い1台になりそうです。

【★40倍ポイントバック〜4/17まで】☆コンパクト☆UGREEN NexodeX 充電器【当社比最小100W急速充電器】UGREEN Nexode X 100W 充電器 USB -C2と USB -A1 PD急速充電器 新生代GaNInfinityチップ 独自技術 PD3.0/QC4+対応 PC iPad iPhone17 16 15 Galaxy S24 Pixel8 Xperia5以降 8,880円 （40% ポイント還元 ：4月17日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

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Image/Source:楽天市場