[4.11 ブンデスリーガ第29節](ミレントア・シュタディオン)

※25:30開始

<出場メンバー>

[ザンクト・パウリ]

先発

GK 22 ニコラ・バシリ

DF 3 カロル・メッツ

DF 5 ハウケ・バール

DF 15 安藤智哉

MF 10 ダネル・シナニ

MF 11 アルカディウシュ・ピルカ

MF 16 藤田譲瑠チマ

MF 20 マティアス・ラスムセン

MF 21 ラース・リツカ

MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ

FW 27 アンドレアス・フントンジ

控え

GK 1 ベン・フォル

DF 4 ダビド・ネメス

DF 23 ルイス・オピー

DF 25 アダム・ジビガワ

DF 34 J. Robatsch

MF 24 コナー・メトカーフ

FW 9 アブドゥリー・シーセイ

FW 18 原大智

FW 19 マルティン・カールス

監督

アレクサンダー・ブレッシン

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 3 キム・ミンジェ

DF 20 トム・ビショフ

DF 21 伊藤洋輝

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 22 ラファエル・ゲレイロ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

FW 14 ルイス・ディアス

FW 39 B. Ndiaye

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります