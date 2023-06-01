S・パウリvsバイエルン スタメン発表
[4.11 ブンデスリーガ第29節](ミレントア・シュタディオン)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 3 カロル・メッツ
DF 5 ハウケ・バール
DF 15 安藤智哉
MF 10 ダネル・シナニ
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 20 マティアス・ラスムセン
MF 21 ラース・リツカ
MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ
FW 27 アンドレアス・フントンジ
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 4 ダビド・ネメス
DF 23 ルイス・オピー
DF 25 アダム・ジビガワ
DF 34 J. Robatsch
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 18 原大智
FW 19 マルティン・カールス
監督
アレクサンダー・ブレッシン
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 20 トム・ビショフ
DF 21 伊藤洋輝
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
FW 14 ルイス・ディアス
FW 39 B. Ndiaye
監督
ビンセント・コンパニ
※25:30開始
<出場メンバー>
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 3 カロル・メッツ
DF 5 ハウケ・バール
DF 15 安藤智哉
MF 10 ダネル・シナニ
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 20 マティアス・ラスムセン
MF 21 ラース・リツカ
MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ
FW 27 アンドレアス・フントンジ
GK 1 ベン・フォル
DF 4 ダビド・ネメス
DF 23 ルイス・オピー
DF 25 アダム・ジビガワ
DF 34 J. Robatsch
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 18 原大智
FW 19 マルティン・カールス
監督
アレクサンダー・ブレッシン
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 20 トム・ビショフ
DF 21 伊藤洋輝
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 22 ラファエル・ゲレイロ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
FW 14 ルイス・ディアス
FW 39 B. Ndiaye
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります