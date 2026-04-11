同じホテルなのに、予約する日によって”宿泊料”が大きく違うのはなぜ？ 「変動料金」の仕組みを確認

変動料金とは何か

変動料金とは、需要と供給に応じて価格を変動させる仕組みのことです。ホテル業界では広く導入されており、航空券やテーマパークなどでも同様の考え方が使われています。

需要が高い時期（連休、観光シーズン、イベント開催時など）は価格が上がり、需要が低い時期（平日や閑散期）は価格が下がるのが基本的な構造です。



料金が変わる主な要因

ホテルの宿泊料金は、さまざまな要因によって決定されます。代表的なものとしては以下が挙げられます。

・曜日（週末は高く、平日は安い）

・季節（観光シーズンや繁忙期）

・イベント（ライブやスポーツ大会など）

・予約タイミング（直前・早期）

・客室の残数（空室が少ないほど高くなる）



特に近年では、AIやデータ分析を活用して、需要予測に基づいた価格設定が行われており、より細かく価格が変動するようになっています。



なぜこの仕組みが導入されているのか

ホテル側にとって、客室は「在庫が持てない商品」です。空室のまま一日が過ぎれば、その日の売上は二度と回収できません。そのため、需要が少ない時期には価格を下げてでも稼働率を上げる必要があります。

一方で、需要が高い時期には価格を上げることで収益を最大化します。このように、収益と稼働率のバランスを最適化するために変動料金が採用されています。

また、ホテル側は競合施設の価格も常にチェックしており、周辺ホテルの料金動向に合わせて自社の価格を調整することも一般的です。このように、複数の要素がリアルタイムで絡み合うことで、宿泊料金は常に変動しているのです。



利用者側の上手な付き合い方

利用者にとっては、変動料金は一見不公平に感じるかもしれませんが、工夫次第でメリットもあります。例えば、平日に宿泊したり、早めに予約したりすることで、同じホテルでも安く利用できる可能性があります。

また、価格比較サイトや公式サイトをこまめにチェックすることで、最適なタイミングを見つけることも重要です。

変動料金の仕組みを理解することで、「なぜこの価格なのか」が見えてきます。結果として、より賢く旅行を楽しむことができるようになります。



まとめ

ホテルの宿泊料金は、単に部屋の種類だけで決まるものではなく、需要や供給、予約のタイミング、周辺環境など多くの要素によって変動しています。こうした「変動料金」の仕組みは、ホテル側が収益と稼働率のバランスを取るために欠かせないものです。

一方で利用者にとっても、仕組みを理解すれば、予約時期や曜日を工夫することでお得に宿泊できる可能性が広がります。価格の変動を知ることは、賢くホテルを選び、満足度の高い旅行につなげる第一歩といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー