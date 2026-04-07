1400人が絶賛！99.9%成功する!?「完璧な半熟卵」の茹で方

どんな料理にも使える「半熟卵」

中がとろっとしている半熟卵。自分で作るのは難しいかと思いきや、お家で簡単に作れる半熟卵レシピがあるんです。さまざまな料理に使える半熟卵の作り方をご紹介します。

何度も作りたい「半熟卵」

ラーメンやサラダに大活躍！とつくれぽ1400人超え

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「こんなに完璧なトロトロの半熟卵を作れたのは初めてです！これからも参考に作らせて頂きます」「彩りも食感も家族絶賛でした！今後もお世話になります」「ラーメンに。やっぱり完璧！いつもありがとう」など、嬉しい声がたくさん届いています。





ラーメンやサラダ、タルタルソースなどに使える半熟卵をご紹介しました。つくれぽでも何度も作っている方が多く、このレシピがお家の定番半熟卵になっている方もいらっしゃいました。

作り方のコツは加熱時間を測ること。加熱時間が長くなると、少しずつ卵が固くなっていくので、キッチンタイマーやスマートフォンのタイマーなどを活用して時間を測定しながら作るのがおすすめ。ぜひ、半熟卵を作ってみてください。（TEXT：若子みな美）

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