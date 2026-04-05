「1,000円」でお釣りがくる！【ワークマン】物価高にあらがう！「コスパ最強トップス」

物価高の今、少しでも出費を抑えたいところ。とはいえ春コーデで使える、新たなアイテムも買い足しておきたいものです。そんななかで頼れそうなのが、1,000円以下でゲットできる【ワークマン】のトップス。ヘビロテしたくなりそうな、コスパ優秀なトップスをご紹介します。

さりげない甘さを楽しめるトップス

【ワークマン】「レディースリブメローハイネックTシャツ」\980（税込）

メロー仕様のハイネックで、さりげなく女性らしさを演出できるトップス。シンプルながらも首元と袖口にアクセントがあることで、インナーとしてもサマ見えが狙えるアイテムです。ジャケットやカーディガンのインナーに選べば上品な印象に。UVカット機能付きなうえに型くずれしにくいので、旅行にもおすすめです。

機能性もバッチリな高コスパトップス

【ワークマン】「レディースサーバーロングスリーブTシャツ」\980（税込）

ベーシックなボーダーデザインで、大人カジュアルな着こなしに取り入れやすいトップス。撥水・防汚・洗濯後シワができにくいイージーケア機能付きで、プチプラながら優秀。カラーによってボートネックとクルーネックの2種類から選べます。色違い & デザイン違いで揃えるのもいいかも。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M