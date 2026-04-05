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YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「[キャンペーンまとめ:2026年4月] 高額キャンペーンと少額キャンペーンをまとめてご紹介、VISA割当選確率、地方自治体のキャッシュレスキャンペーン」と題した動画を公開した。動画では、2026年4月に実施されているお得なポイ活キャンペーンを「高額」「少額」「地方自治体」の3つのカテゴリに分けて網羅的に解説している。



動画の前半では、獲得金額が大きい「高額キャンペーン」を取り上げている。JCBのスマリボキャンペーンでは、条件達成で2万円のキャッシュバックが得られるほか、住信SBIネット銀行や三井住友銀行、みずほ銀行の口座開設や利用に伴う数万円規模の還元案件を紹介。また、VISA提供の「VISA割」キャンペーンについても触れ、投稿者自身の抽選結果や視聴者からのコメント集計をもとに、実際の当選確率を独自に算出・検証している。



中盤の「少額キャンペーン」では、日常使いしやすい飲食店や家電量販店などの還元情報を紹介。かっぱ寿司でのPayPay5%還元や、吉野家のアプリクーポンによる100円引き、スターバックスのモバイルオーダー利用による100円引きなどを取り上げた。さらに、PayPay銀行が12歳から18歳限定で最大1年間毎月400円分のポイントを付与するキャンペーンや、バーチャルカード「エアウォレット」の50%還元など、多岐にわたるジャンルの案件を解説している。



終盤では「地方自治体キャンペーン」として、全国の市区町村が実施しているキャッシュレス決済還元キャンペーンを一覧で紹介。鳥取県鳥取市の最大66%還元や、大阪府吹田市の40%還元など、地域限定で大きな恩恵を受けられる情報が整理されている。



総括として、2026年4月も多種多様なポイ活キャンペーンが展開されており、自身のライフスタイルや居住地に合ったものを選ぶことで、大きな節約効果が期待できる。各キャンペーンには期限や細かな条件が設定されているため、詳細は各提供企業の公式サイトを確認してほしい。