◆米大リーグ ドジャース―ガーディアンズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間４月１日午前１１時１０分開始予定）、本拠地・ガーディアンズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。今季初登板初先発での初勝利、開幕４戦でここまで出ていない初本塁打に期待がかかる。

メジャー９年目を迎える大谷が、今季初めて「リアル二刀流」に挑む。２３年９月に１８年１０月以来、２度目の右肘手術を受けたことで、開幕からローテ入りするのは、２３年以来３年ぶり。打者としてもこれまでの４試合と同じく「１番」に入り、投打での活躍ぶりに注目だ。

投手としては、レギュラーシーズンに標準を合わせるため、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では登板せず、打者に専念。今季初めて対外試合に登板したのはＷＢＣの大会後だったが、オープン戦２試合目で開幕前最終登板となった２４日（同２５日）の本拠地・エンゼルス戦では、５回途中４安打３失点で

、１１三振を奪う力投を見せた。ＷＢＣの期間中もライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板するなど、難しい調整だったが、順調に調子を上げてきた。シーズン初登板で初勝利となれば、新人だったエンゼルス時代の１８年以来８年ぶりとなる。

打者としては前日３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で、１打席目に左前安打。２６日（同２７日）の開幕・ダイヤモンドバックス戦の１打席目以来、３試合、１３打席ぶりに安打を放った。だが、ここまでの４試合は本塁打を含む長打はなし。昨年は、１０月１７日（同１８日）のリーグ優勝決定シリーズ第４戦、本拠地・ブルワーズ戦で登板日に３本塁打を放った。今季初アーチを登板日に放ち、自らを援護したいところでもある。

投げ合い、対戦もすることになるガーディアンズの先発は、タナー・バイビー投手（２７）。デビューした２３年から３年連続で２ケタ勝利を挙げているエース右腕だ。今季は２６日（同２７日）の開幕戦だった敵地・マリナーズ戦に先発して５回４安打３失点、７奪三振。大谷は２４、２５年に２年連続で本塁打を放つなど、過去８打数３安打の打率３割７分５厘、２本塁打、３打点と得意にしている。

ロバーツ監督は前日３０日（同３１日）に、「彼の投球内容にもよるが、６イニング投げてくれたらと考えている」と期待を込めていた。３０日は佐々木朗希投手（２４）が先発して捕手はラッシングだったが、この日は正捕手のスミスがマスクをかぶる。