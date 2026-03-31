4月からは新年度。私たちの暮らしにまつわる「年金」のルールが一部変わります。

【年金支給額4年連続引き上げ…物価高には追いつかず】

高齢者や障害者が受けとる公的年金の額は毎年度改定されますが、2026年度は「国民年金」が前年度から1.9％の引き上げ、元会社員や元公務員などが受けとる「厚生年金」の部分が2.0％引き上げられます。

■物価高に追いつかず”実質目減り”に

年金額は増えますが、引き上げ率は物価の上昇率3.2％を下回っているため、実質的には目減りとなります。その背景にあるのが、少子高齢化が深刻な中、年金額を増やすとしても、その伸びを抑える仕組み「マクロ経済スライド」です。毎年度の年金額は物価または賃金に連動して決まりますが、以下の2点を反映して物価や賃金の上げ幅から差し引く調整を行うため、物価の上昇には追いつかない形となります。

・少子化による保険料を納める人数の減少

・平均寿命の伸び

■支給額の具体例

厚労省が公表した例では、1956年4月1日以前生まれの人で国民年金（満額1人分）の場合は月額7万608円で、前年度よりひと月1300円増加です。この年代の人で平均的な収入で働いた元会社員の厚生年金の場合は夫婦2人分で月額23万7279円で、前年度よりひと月4495円の増加です。新たな支給額となる4月、5月分の年金は6月に支給されます。

【在職老齢年金制度…働く高齢者の年金が減りにくい制度へ】

一定の収入がある年金受給者を対象にした「在職老齢年金制度」について、年金が減額される収入の基準が、これまでの月額51万円から62万円に引き上げられます。年金を受給しながら働き続ける高齢者が増える中、多く稼ぐと年金が減るとあっては働く意欲がそがれるという声を受けての改正で、働きたい高齢者の年金が減りにくくなる仕組みです。



【年収130万円の壁…残業代は年収に含めない新ルールへ】

会社員の配偶者に扶養されている主婦（主夫）はパートで働いても、年収が130万円までであれば個人として年金や医療の保険料を納める必要がありません。このいわゆる「年収130万円の壁」に新たなルールが設けられます。

これまでは残業代などを含む年収が130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、年金や医療の保険料を納める義務が生じるため、パートで働く人が忙しい時期でもシフトに入るのを控え、店舗などが人手不足で困る実情がありました。

4月からは、年収130万円を超えるかどうかは労働契約をした時の規定賃金をもとに計算することにし、忙しい時期などに残業代が発生して年収が130万円を超えた場合でも、その残業代は年収の換算には含まないため、扶養から外れず、保険料納付の義務が課されない仕組みに変わります。