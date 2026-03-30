気象庁は30日、高温に関する早期天候情報を発表しました。早期天候情報は10年に1度程度起こるおそれがあるときに発表されるものです。それによりますと、4月5日ごろから日本全域で気温が例年と比べ著しく高くなる可能性があるということです。

【週間予報をみる】各地域での4月5日の予想気温はどうなっている？

各地域で発表されている「早期天候情報」は以下の通りです。

北海道地域

高温に関する早期天候情報（北海道地方）

令和８年３月３０日１４時３０分

札幌管区気象台 発表

北海道地方 ４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

北海道地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

東北地方

高温に関する早期天候情報（東北地方）

令和８年３月３０日１４時３０分

仙台管区気象台 発表

東北地方 ４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

関東甲信地方

高温に関する早期天候情報（関東甲信地方）

令和８年３月３０日１４時３０分

気象庁 発表

関東甲信地方 ４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．９℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

北陸地方

高温に関する早期天候情報（北陸地方）

令和８年３月３０日１４時３０分

新潟地方気象台 発表

北陸地方 ４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

東海地方

高温に関する早期天候情報（東海地方）

令和８年３月３０日１４時３０分

名古屋地方気象台 発表

東海地方 ４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

近畿地方

高温に関する早期天候情報（近畿地方）

令和８年３月３０日１４時３０分

大阪管区気象台 発表

近畿地方 ４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．９℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

中国地方

高温に関する早期天候情報（中国地方）

令和８年３月３０日１４時３０分

広島地方気象台 発表

中国地方 ４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．８℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

四国地方

高温に関する早期天候情報（四国地方）

令和８年３月３０日１４時３０分

高松地方気象台 発表

四国地方 ４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

九州北部地方（山口県を含む）

高温に関する早期天候情報（九州北部地方（山口県を含む））

令和８年３月３０日１４時３０分

福岡管区気象台 発表

九州北部地方（山口県を含む） ４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

九州南部・奄美地方

高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）

令和８年３月３０日１４時３０分

鹿児島地方気象台 発表

九州南部・奄美地方 ４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

沖縄地方

高温に関する早期天候情報（沖縄地方）

令和８年３月３０日１４時３０分

沖縄気象台 発表

沖縄地方 ４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上

沖縄地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。