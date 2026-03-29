◇ナ・リーグ ドジャース3―2ダイヤモンドバックス（2026年3月28日 ロサンゼルス）

ドジャースが劇的な逆転勝利で開幕3連勝を収めた。1―2の8回に、この日31歳の誕生日を迎えたウィル・スミス捕手が逆転2ランを放ち、最終回は守護神のエドウィン・ディアス投手（32）が最終回を締めた。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31）は2打数無安打2四球で、25年8月24日（同25日）から続けている連続試合出塁を34に伸ばした。

勝ち星こそ付かなかったが、粘りの投球で確実に試合をつくった。先発のグラスノーは初回に先制点、3回に1点を失ったが、最速97.4マイル（約156.7キロ）直球を軸に、粘りの投球を展開。「序盤に失点するのは良くないが、その中でも気持ちを切り替えて、とにかくスコアを保つことに集中していた」“代名詞”とも言える、落差の大きいカーブ、スライダーなど変化球を駆使し、4回以降は相手打線を無安打に封じて、攻撃のリズムをつくった。

味方は6回に1点を返すと、8回にスミスが値千金の逆転2ランを放ち、最終回は守護神・ディアスが締めて開幕3連勝。スミスの打席を「特に疑いはなかった。ここで見ていて、またクラッチな場面でやってくれると思った」と信じて見守った。スミスにとっては31歳の誕生日でボブルヘッドデーが設定され、試合前には愛娘が始球式を行うなど、特別な1日となった。

「本当に特別な夜だった。まさに“魔法のような夜”だったね」と正捕手の活躍を心から喜んだ。