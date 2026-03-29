ブルージェイズの岡本和真内野手が、鮮烈のマルチ安打メジャーデビューを飾った開幕戦から一夜明けた２８日（日本時間２９日）、相手先発で５回を投げ３被安打２失点も勝敗つかずとなったアスレチックスのセベリーノ投手は「新人ではあるが、経験を積んだベテラン打者」と指摘した。

当然ながら、岡本の情報は少なかった。「オープン戦やＷＢＣでのデータには目を通した。でも、投げながらスキャンしていった。自分自身で彼のスカウティング・リポートを作成するつもりで投げていた」と、初対戦の心構えを振り返った。第１打席は変化球を封印し、５球連続９８マイル（約１５８キロ）の直球を投じ空振り三振。「まず、直球にどういう対応をするか。彼のスイングの速さをみていた」。第２打席は追い込んでからファウルで粘られて四球となった。「ボール球を追いかけるだろうと読んでいたが、彼は内外、両サイドをしっかり見極めた。その時、理解した。この選手は新人だが、経験を積んだベテランだぞ、とね。若い選手は、どうしても打ち気に逸るもの。彼は自分のスタイルを理解しており、むやみに振り回したりしなかった」。

セベリーノ降板後、岡本の第３打席は、２番手右腕バーローが、見送ればボール球という外角へのチェンジアップをすくわれ、メジャー初安打となる左前打を許す。「そこはあまり驚かなかった。オープン戦で、変化球を本塁打にしただろう？ あれをみていたからね」とセベリーノ。２月２３日、メッとのオープン戦戦で右腕ホームズのカーブをセンターバックスクリーンに叩き込んだことを、右腕はしっかりと記憶していた。

「この先はもっとデータが豊富になる。私自身マウンドの上から知り得たこともある。対戦が重なれば、更に作戦が生まれる。お互い（投手と打者）が相手の上をいくために、最高の戦いを重ねるのがメジャーの世界です。でも、デビュー戦の印象は特別。私も自分のデビュー戦をよく覚えていますし、岡本も昨日の試合を忘れないでしょう」とセベリーノは言う。

ヤンキースの新人として２０１５年８月５日、敵地フェンウェイパークのレッドソックス戦でデビューした。初回にボガーツ（現パドレス）からメジャー初三振を奪った。「覚えていますよ。もちろん。初三振を奪った記念のボールは今も家にある。凄い打線と対戦して、信じられない経験をしたんです」と懐かしそうに振り返った。