フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）が２７日、終了した。

最終回とあり、放送途中からは日替わりで出演していたと俳優・武田鉄矢と元衆院議員でタレントの杉村太蔵もスタジオに登場。お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーとスペシャルキャスター３人が初めてスタジオにそろった。

最後にはＭＣの俳優・谷原章介は「『めざまし８』から朝の５年間、みなさんとお時間をご一緒できて本当に幸せでした。気が付けば人生の１／１０の時間になりまして、この５年間でテレビの番組というのは大きく変化をしました。ＳＮＳ、新聞、ラジオといろんなメディアがある中、まだまだテレビの意義というものはあると思っています。そしてテレビはもっともっと面白くできると信じております」と語った。

同番組は２０２１年から４年に渡って放送された「めざまし８」の後継番組として、ＭＣに谷原、スペシャルキャスターとしてカズレーザー武田、杉村が日替わりで出演し昨年３月３１日にスタートしたが１年で終了となった。

谷原は２９日から始まる同局系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）の後番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時、初回のみ７時３０分）でＭＣを務めることが決まっている。