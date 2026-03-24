“令和のオイルショック“ 食品価格への影響は？ うどんや飲料も値上げ…春の物価を取材 北海道
３月もきょうを入れてあと８日となりました。
きょうは４月の値上げについて、物価の最前線を取材してきました。
４月からは再び大幅な値上げラッシュがやってくるそうです。
札幌市北区のスーパーではこちらのタイプのうどん、包装資材が高騰しているために１０円ほどの値上げとなるそうです。
Ｑ.４月はどういった商品が値上げに？
（マルコストアー 山川悟史社長）「日清食品のカップラーメン。コストが合わなくなってきている部分で１個１０円ほど値上げになる」
Ｑ.ほかには？
（マルコストアー 山川悟史社長）「こちらのシューマイやギョーザなどをつくっているメーカーの商品で、こちらの商品も４月から値上げになる」
また、一部のメーカーのパックに入ったコーヒーや果汁ジュースも１本１０円ほど値上げされるということです。
帝国データバンクによると、４月の飲食料品の値上げは２５１６品目が予定されていて、２０２６年で初めて１０００品目を超える値上げになるということです。
そしていま気になるのが、いわゆる「令和のオイルショック」の影響です。
（マルコストアー 山川悟史社長）「（一部メーカーの食用油が）店頭価格で２０～３０円ほど上がることになりそう」
食用油に関しては、今回の原油高の影響を受ける前に決定されていた値上げで、４月から２０円以上値上がりする商品もあるということです。
Ｑ．油が値上がりとなることでほかの商品に影響は？
（マルコストアー 山川悟史社長）「４月からですが、味の素のマヨネーズも値上げになる」
Ｑ．何かと家庭で使う機会多いですからね
（マルコストアー 山川悟史社長）「マヨネーズも油を使っているので、その他いろいろな要因が重なって１５～２０円ほど価格が上がる見通し」
マヨネーズの価格高騰は、タマゴの価格が高止まりしていることも影響しています。
農林水産省が発表した１パック１０個入りのタマゴの価格は３０９円で、２月と比べて１円高くなり、過去最高値を更新しました。
影響はタマゴを使った加工食品にもー
（マルコストアー 山川悟史社長）「うずらのたまごで１パック２０円ほど、煮たまごは上げ幅が大きく５０円ほどの値上げになる」
Ｑ．いまのタマゴの価格は？
（マルコストアー 山川悟史社長）「ここ２～３か月は店頭売価に関しては大きな変動はない。これからあと２～３か月経つとニワトリが増えてくるので、（タマゴの）量も増えてくるので安心されてもいいかなと思う」
多くの商品の値上げが予定されている４月ですが、さらに５月には大手菓子メーカーが全品値上げを予定するなど、飲食料品の値上げは続きそうです。