３月もきょうを入れてあと８日となりました。



きょうは４月の値上げについて、物価の最前線を取材してきました。



４月からは再び大幅な値上げラッシュがやってくるそうです。



札幌市北区のスーパーではこちらのタイプのうどん、包装資材が高騰しているために１０円ほどの値上げとなるそうです。



Ｑ.４月はどういった商品が値上げに？



（マルコストアー 山川悟史社長）「日清食品のカップラーメン。コストが合わなくなってきている部分で１個１０円ほど値上げになる」



