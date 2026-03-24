27日に開幕するF1™日本グランプリ、各地で盛り上がりをみせています。

レッドブル・モータースポーツが公式Xで公開した映像では、実際にサーキットを走るマシンが渋谷のスクランブル交差点や横浜・みなとみらいなどの繁華街を通り抜けました。

F1日本グランプリのための特別なデザインが施されています。

また、日本グランプリ開催中には30万人に迫る来場者が見込まれる三重県鈴鹿市でも、鈴鹿サーキットの最寄り駅の近鉄・白子駅では各チームのレーサーがずらりと並んだ横断幕でお出迎え。

東名阪自動車道鈴鹿インターチェンジの出口には特別仕様の桜の装飾が施されるなど鈴鹿市一体がF1ムードに包まれています。

また、サーキットからほど近い勝速日神社ではチェッカーフラッグなどがあしらわれた9種類の絵馬が期間限定で頒布されます。

「勝つ」「速い」といった縁起のよい文字が並ぶ神社だったことが絵馬を頒布するきっかけになったそうです。

鈴鹿モータースポーツ友の会事務局 中野能成さん：

ごひいきのチームには上位にいってほしいという気持ちがあると思うので絵馬で願いを込めて奉納していただくなり、あるいは持ち帰って頂いてもいいのでこれを持って選手にエールを届けて頂ければなと。

早くも盛り上がりを見せているF1日本グランプリ。いよいよ金曜日27日から熱戦です。