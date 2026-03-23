SNSで話題になっている、GUの「ソフトシアークルーネックT」（990円）。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんは、「これは使える！」となんと4色買い！ そんなmakiさんが、「ソフトシアークルーネックT」の魅力と4色を着まわした1週間コーデを紹介します。

ほどよい透け感がアラフォーにも着やすい「ソフトシアークルーネックT」

GUの「ソフトシアークルーネックT」は、透けすぎないほどよい透け感。やわらかい生地で春らしいTシャツです。

【写真】キャミワンピースと合わせておでかけコーデ

カラーバリエーション豊富で、グリーン、グレー、ブラック、ピンク、レッド、ナチュラル、ダークブラウン、ブルーの8色展開。価格は990円とかなりのプチプラでした。

脇下、袖下、袖口、後ろの部分がメローデザインになっていておしゃれに見えます。シンプルなので着回しやすく、重ねて着るのがトレンドのようです。

今回は、このシアークルーネックTを使った1週間（7日分）コーデを紹介します。

1：重ね着でシンプルコーデも簡単におしゃれ見え

171cmの筆者はブラックとナチュラルはLサイズ、ピンクとブルーはXLサイズの計4着を購入しました。

普段Lサイズを選ぶことが多いのですが、重ね着することを見越してピンクとブルーはXLサイズ、インナーとして着たいブラックとナチュラルをLサイズにしました。わりとフィット感があるのでぴったり着るのが苦手な方は大きめのサイズを選ぶのがおすすめです。

まずは、ナチュラルとピンクを重ねてデニムでカジュアルコーデにしてみました。重ねて着ることで透け感も軽減されてアラフォーでも着やすいコーデに。1枚で着るよりも簡単におしゃれに見えます。

2：ジレのきれいめコーデにはちょっと抜け感を

次はブルーのトップスにグレーのジレとパンツでセットアップコーデにしてみました。きれいめなジレコーデもシアークルーネックTとなら、固くなりすぎずにほどよい抜け感が出せますよ。

3：シンプルなモノトーンコーデがグッとおしゃれに

次はシアークルーネックTのブラックにナチュラルを重ね着。そのうえからキャミワンピースを合わせてお出かけコーデにしてみました。

1枚で着るとシンプルすぎるコーデも、重ねて着るとおしゃれな雰囲気がでるのでおすすめです。

4：カーディガンとレイヤードして今っぽく

次はピンクのシアークルーネックTにブラックのカーディガンを重ねてみました。レイヤードすることで今っぽくなってかわいい！

5：スウェットのちょい見せインナーにも使える

次はブラックのスウェットのインナーにナチュラルをレイヤードして着てみました。ちょっと裾や袖からナチュラルカラーがのぞくだけでぐっとおしゃれにみえますね。

6：黒インナーもすけ感のおかげで重たくなりすぎない

次はロング丈のキャミワンピースを重ねて女性らしいコーデにしてみました。

ブラックでもシアー素材なので重たくなりすぎず、春にも着やすいです。小物もブラックでまとめれば落ち着いた雰囲気に。

7：きれいめコーデもうまくまとまる

最後はシアークルーネックTのブラックにブルーを重ね、ホワイトのワイドパンツでさわやかなきれいめコーデにしてみました。

ワイドパンツのようなちょっときれいめなアイテムとも合わせやすく、ブラックとブルーのシアークルーネックTを逆に重ねてきても、雰囲気を変えられるので便利ですよ。

全色そろえたいくらい使える「ソフトシアークルーネックT」。気になった方はチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください