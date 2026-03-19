「アジア最強は色褪せた」日本代表の予想メンバーに韓国メディアが皮肉「伝説の１軍はいつ見られるのか」「これでW杯に優勝できるだと？」
日本代表は現地３月28日にスコットランド代表と、31日にイングランド代表とフレンドリーマッチを戦う。
サッカーダイジェストWebでは、18日にその遠征メンバーを予測する記事を掲載。長友佑都、板倉滉、町田浩樹、伊藤洋輝、高井幸大、遠藤航、南野拓実、久保建英ら故障で選外になると見立てた。
これに反応したのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「日本は再び国民に謝罪しようとしている。これでワールドカップ優勝できるだと？」と見出しを打った記事を掲載。 「アジア最強というスピリットは色褪せてきている。日本代表の伝説の１軍はいつ見られるのか？」と皮肉っている。
「現時点でワールドカップ欠場が確定的なのは南野のみだが、日本代表の主力選手たちが相次いで負傷している。キャプテンの遠藤は深刻な足首の負傷のため、３月の国際試合に出場できない。日本代表の精神的支柱である長友も同様だ。両選手とも、負傷の程度によってはワールドカップ出場を逃す可能性もある」
「主力DFの伊藤も、ここ２シーズンで怪我を負い続けている。結果として、かつてはヨーロッパのトップリーグの選手でスタメン11人を構成できるほどの強力な布陣を誇っていた日本代表も、現状ではそれが不可能となっている」
あまりの怪我人の多さに驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【日本代表の英国遠征メンバー予想】“アジア最強DF”がついに復帰か！１年間招集なしの主力ＭＦも招集濃厚、サプライズはドイツ移籍の20歳
サッカーダイジェストWebでは、18日にその遠征メンバーを予測する記事を掲載。長友佑都、板倉滉、町田浩樹、伊藤洋輝、高井幸大、遠藤航、南野拓実、久保建英ら故障で選外になると見立てた。
これに反応したのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「日本は再び国民に謝罪しようとしている。これでワールドカップ優勝できるだと？」と見出しを打った記事を掲載。 「アジア最強というスピリットは色褪せてきている。日本代表の伝説の１軍はいつ見られるのか？」と皮肉っている。
「現時点でワールドカップ欠場が確定的なのは南野のみだが、日本代表の主力選手たちが相次いで負傷している。キャプテンの遠藤は深刻な足首の負傷のため、３月の国際試合に出場できない。日本代表の精神的支柱である長友も同様だ。両選手とも、負傷の程度によってはワールドカップ出場を逃す可能性もある」
「主力DFの伊藤も、ここ２シーズンで怪我を負い続けている。結果として、かつてはヨーロッパのトップリーグの選手でスタメン11人を構成できるほどの強力な布陣を誇っていた日本代表も、現状ではそれが不可能となっている」
あまりの怪我人の多さに驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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