元AKB48で女優の入山杏奈（30）が、18日までにインスタグラムを更新。会社設立を報告した。

入山は「ご報告です」と切り出し「一人ひとりが自分らしく歩んでいける社会をつくりたい。その思いを形にするため、このたび会社を立ち上げました」と報告した。

会社名は「Vilada（ビラーダ）」で、スペイン語のフレーズ「Viva la vida（人生を謳歌する）」に着想を得ているという。同社は「訪問看護事業を起点に、住み慣れた場所で、自分のペースで日常を大切に過ごせるよう、心と生活にそっと寄り添うケアを届けていきます。今後は、美容や健康に関わる事業なども展開しながら、日々の暮らしを支える取り組みを広げていきたいと考えています」と方針を示した。

「まだ小さな一歩ですが、少しずつ形にしていきます。これからどうぞよろしくお願いします。(株)Vilada代表取締役 入山杏奈」と決意をつづった。

フォロワーからは「あんにん、すごい!!」「事業なんてすごい」「あんにんが起業するとは」「とてもすごい取り組み!!」「あんにんさんの素晴らしい門出をご祈念致します」といったコメントが寄せられた。

入山は10年にAKB48の10期生として加入し、11年に昇格。12年、「真夏のSounds good！」で初選抜入りし、計14回選抜入り。18年4月から、テレビドラマ「LIKE」出演のためメキシコ留学。22年3月にグループを卒業。放送中のテレビ朝日系「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」（日曜午前9時30分）に天羽琉唯役で出演中。