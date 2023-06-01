【ミラ(Mira) Sunset Ver.】 3月18日出荷開始 価格：23,980円

Wonderful Worksは、1/7スケールフィギュア「ミラ(Mira) Sunset Ver.」の出荷を3月18日に開始する。価格は23,980円。

本製品は、イラストレーター・トリダモノ氏の暑中お見舞いイラストの「ミラ(Mira)」を、小麦色の肌と黒い水着、妖しく不敵な笑顔が特徴の「Sunset Ver.」としてスケールフィギュア化したもの。

トリダモノ氏の特徴的な張りのあるボディ、ラグジュアリーなサングラスや帽子、キャリーケース、高級リゾートを思わせる夕暮れの砂浜の台座が一体となり、アダルトでありながら気品が漂い、ダークさと新たな魅力を見せている。

【イメージ画像】

(C) トリダモノ

※発売日は流通により前後する場合があります。

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

※台座や支柱は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※今後本商品が再販される場合、受注生産の特性上、原材料費や物流費の変動により販売価格が変更となる可能性がございます。