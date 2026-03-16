日本プロ野球選手会が16日に公式X(旧Twitter)を更新。選手たちに寄せられている誹謗(ひぼう)中傷について、改めて注意喚起を行いました。

選手会は4日に株式会社NPBエンタープライズと共同で、2026WBCに参加する日本代表選手らを守る「誹謗中傷検出システム」を導入したと発表。このシステムは過去に「FIFAワールドカップカタール2022」や「ラグビーワールドカップフランス2023」などで使用された実績があり、2026WBCでの導入となりました。

侍ジャパンは日本時間15日に行われた準々決勝で、ベネズエラとの熱戦のすえ敗退。選手会は「WBCの結果を受け、侍ジャパンの選手や監督・コーチ等に対する誹謗中傷を多数確認しています」と発信しました。