日本プロ野球選手会が“誹謗中傷”について注意喚起「法的対応を含めて厳正な措置」 検出システムの結果「多数確認」
日本プロ野球選手会が16日に公式X(旧Twitter)を更新。選手たちに寄せられている誹謗(ひぼう)中傷について、改めて注意喚起を行いました。
選手会は4日に株式会社NPBエンタープライズと共同で、2026WBCに参加する日本代表選手らを守る「誹謗中傷検出システム」を導入したと発表。このシステムは過去に「FIFAワールドカップカタール2022」や「ラグビーワールドカップフランス2023」などで使用された実績があり、2026WBCでの導入となりました。
侍ジャパンは日本時間15日に行われた準々決勝で、ベネズエラとの熱戦のすえ敗退。選手会は「WBCの結果を受け、侍ジャパンの選手や監督・コーチ等に対する誹謗中傷を多数確認しています」と発信しました。続けて、これまでも選手を守る観点から、発信者情報開示や損害賠償請求、刑事告訴等の法的措置を多数行ってきたと言及。「悪質な投稿については法的対応を含めて厳正な措置を講じます」としながら「選手が安心してプレーできる環境づくりへのご理解とご協力をお願いいたします」と呼びかけました。