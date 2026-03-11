埼玉のご当地スーパーとしてメディアでもたびたび名前が上がる「ヤオコー」。スーパー事情やトレンドフードに詳しいESSEonlineライターの高梨リンカさんは「ヤオコーはパンがアツい！ PB食品も優秀です」と語ります。生粋の埼玉県民である高梨さんに、ヤオコーのお気に入り商品5つを実食レポートしてもらいました。

1：ごろっと具材の「チョコ＆ピーカンナッツ」

ヤオコーのベーカリーコーナーでひときわ目を引くのが、断面にたっぷりの具材が見えるソフトフランスパンです。

【写真】チョコたっぷり！パンの断面

6種のチーズを使った「チーズSIX」やレーズンやクランベリーも入った「イチジクとクリームチーズ」などもあり、いつもなにを買おうか迷ってしまいます。

ナッツ好きの私が選んだのは「チョコ＆ピーカンナッツ」。濃厚なチョコとピーカンナッツがたっぷり入ったソフトフランスパンは、袋をあけた瞬間から香りが広がります。

断面がすごいですよね。チョコが練り込まれたとかそういうレベルではありません。半分はチョコとピーカンナッツなのでは？ と思うくらい、どこを食べてもチョコの味を感じられます。

チョコは甘すぎず、加熱されていることで香ばしさが増しています。そのまま食べてもおいしいですが、オーブントースターで温めると、さらに香ばしさを引き出せるのでおすすめです。

・チョコ＆ピーカンナッツ 311円

2：個数も種類もいろいろな「ハッピードーナツセット」

食べやすいサイズのドーナツが入った「ハッピードーナツセット」。

時期や店舗によって入っている個数も種類もさまざま。私が行ったときにはちょうどいいサイズの、2〜3口で食べられるサイズのドーナツが5個入りのものがありました。カスタードクリームとチョコスプレーが2個ずつ、イチゴが1個です。

私はチョコスプレーが好きなので、ラインナップに入っていてうれしいです。

小さめで少しずつ、ついつい買って気づいたらなくなっているおやつです。リビングのテーブルに置いておくと、なんとなくつまんでしまいます。

時期や店舗によっては8個入りや12個入りのものが出ることも。

シンプルなドーナツのセットなので、「ここでしか買えない！」というものでもありませんが、サイズ感と食べやすさが気に入っています。

・ハッピードーナツセット 5個入り 321円

3：本当に具がすごい「具凄！トロたく太巻10巻」

とにかく具のボリューム感がすごい太巻は、見た目も華やかな一品です。見て分かるとおり、とにかく具がたっぷり。ご飯より多いかも。

実際に食べてみても、具材の味が強く感じられて贅沢です。具材はとろとろのネギとろと細切りのたくあんで、赤と黄色の組み合わせが食卓を華やかにしてくれます。

たくあんのぽりぽり感がいいんですよね。具だくさんの上にネギとろだけだと重くなってしまうところが、たくあんのおかげで食べやすくなっています。

トロたくのほかには海鮮巻もあり、こちらもキュウリや卵焼きが入って色鮮やかです。

・具凄！トロたく太巻10巻 842円

4：味つき鶏ももがグラム99円「ジューシーチキンステーキ」

夕食のおかずに悩んだときは「ジューシーチキンステーキ」がおすすめ。ヤオコーオリジナルの商品で、私が行く店舗には、アヒージョ風とガーリックペッパーの2種類があります。

1枚のお肉が小さめなので、私は1枚、中学1年生の食べ盛りの娘には2枚がちょうどよかったです。

チキンステーキのよいところは焼くだけで完成するうえ、見栄えがするところです。ガーリックペッパーはまだしも、アヒージョ風なんてなかなか家でつくれませんし。

そして、じつはこのチキンステーキ、小さく切っておけば、朝焼くだけでお弁当のおかずにもなります。

100g99円のお値打ち価格なので、買いだめして冷凍するのもアリですね。

・ジューシーチキンステーキ 99円（100g）

5：PBも優秀！アレンジもおいしい「冷凍麻婆茄子」

ヤオコーはPB商品も要チェック。目立つ太字で「yes！」と書かれているのがヤオコーのPB商品です。

スタンダードな商品だけでなく、ポタージュグラタンのような変わり種も。選ぶのが楽しいです。

PB商品の中でのイチオシは「冷凍 麻婆茄子」です。食べきりパックが2袋なのでおかずには少しものたりないのですが、丼にするとちょうどいいんです。

麻婆というか肉みそにとろみがあってこってりしているため、ご飯によく合います。

適度な辛味と濃厚なコクの肉みそは、チャーハンと一緒に食べるとさらにおいしくなります。

ふっくらジューシーなナスを食べた後は肉みそをチャーハンにかけて一緒に食べる…。このためだけにチャーハンをつくってしまうほど相性抜群。

調理は湯せんのみ。電子レンジ不可なのはやや不便ですが、ヤオコーに行くならぜひ試してほしい一品です。

・麻婆茄子（2食入り） 300円

ヤオコーはパンがアツいですが、総菜もPB商品も見逃せません！ 埼玉県自慢のご当地スーパーなので、見つけたらぜひ立ち寄ってみてくださいね。