【ディズニーストア】4月2日はチップとデールの誕生日！ くまのパジャマに身をつつんだ新コレクション登場
4月2日のチップとデールのお誕生日を前に、「Chip n Dale COLLECTION」が、ディズニーストア店舗で3月13日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して3月10日（火）より順次発売される。
＞＞＞チップとデールの新コレクションをチェック！（写真11点）
ディズニーストアから、4月2日のチップとデールのお誕生日にあわせて、「Chip n Dale COLLECTION」が登場。くまのパジャマを身につけたチップとデールに加え、今年はクラリスも仲間入り。お揃いのパジャマはちょっぴり大きめサイズが愛らしく、少し曲がった胸元の
リボンがお茶目なデールや、クラリスのパジャマのピンクカラーがアクセントとなった描き起こしアートだ。
ラインナップは、頬に手を添えながらウインクしているチップとデールや、ハートを抱えるクラリスのぬいぐるみをはじめ、エコバッグやミニタオルといった雑貨まで幅広く展開する。ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、フードを外すことも可能で、それぞれ違ったスタイルを楽しめるのがポイント。
また、お部屋を賑やかに彩るカーテンタッセルが登場。チップとデールがカーテンに抱きつくデザインがキュートで、ペア使いもおすすめ。
そのほか、クリアファイルやメモセットなど学校やオフィスで活躍するステーショナリーもご用意されている。
また、「うるぽちゃちゃん」に、お誕生日仕様のチップとデールのぬいぐるみが登場。カラフルなパーティーハットをかぶり、 ”BIRTHDAY” のガーランドを持って、お祝いにぴったりのデザインに仕上げている。お誕生日のプレゼントとしてもおすすめだ。
（C） Disney
＞＞＞チップとデールの新コレクションをチェック！（写真11点）
ディズニーストアから、4月2日のチップとデールのお誕生日にあわせて、「Chip n Dale COLLECTION」が登場。くまのパジャマを身につけたチップとデールに加え、今年はクラリスも仲間入り。お揃いのパジャマはちょっぴり大きめサイズが愛らしく、少し曲がった胸元の
リボンがお茶目なデールや、クラリスのパジャマのピンクカラーがアクセントとなった描き起こしアートだ。
また、お部屋を賑やかに彩るカーテンタッセルが登場。チップとデールがカーテンに抱きつくデザインがキュートで、ペア使いもおすすめ。
そのほか、クリアファイルやメモセットなど学校やオフィスで活躍するステーショナリーもご用意されている。
また、「うるぽちゃちゃん」に、お誕生日仕様のチップとデールのぬいぐるみが登場。カラフルなパーティーハットをかぶり、 ”BIRTHDAY” のガーランドを持って、お祝いにぴったりのデザインに仕上げている。お誕生日のプレゼントとしてもおすすめだ。
（C） Disney
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優