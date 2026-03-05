世界には面白い仕事がたくさんあるが、アメリカからのユニークなモデル仕事を発見したのでご紹介。アメリカのニュージャージー州にある「Barbizon of Red Bank」は、テレビCMや雑誌やランウェイなど、プロモーションイベント向けにモデルの演技指導を行うカンパニー。最近この会社が特別なイベントでモデルを「ライブマネキン」としての派遣を始め、モデルにブランドの服を着せてお店のショーウィンドウに立ってもらい、ロボットダンスのような動きで通行人たちの注目を集めている。これは完璧な演技指導を受けたタレントが、マネキンに扮して通行人を驚かせるチャンスなのでは？本物のマネキンかと見間違えるほどのクオリティなので、公式インスタグラム（@barbizonredbank）もチェックしてみてください。

（Written by 山岸悠也）