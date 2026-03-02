この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活と投資をテーマに発信するYouTuberのネコ山氏が、「三井住友で45%還元は草ｧ 超進化したVISA割キャンペーンが異次元すぎたｗ」と題した動画を公開した。



動画では、VISAが主催する「スマホで！タッチで！Visa割」キャンペーンの詳細と、それを最大限に活用して理論上「最大45%還元」を目指す手法について解説されている。ネコ山氏はまず、現在開催中のVisa割キャンペーンについて、1回あたりの還元期待値が約15%あると算出。「ギャンブルじゃなくて絶対還元がある」とし、金額に幅はあるものの期待値が高いキャンペーンであると説明した。



さらに3月2日から開始される追加キャンペーンに注目。これは対象店舗（すかいらーくグループや松屋など）でVISAのスマホタッチ決済を行うと、利用金額の15%がキャッシュバックされるものだ。ここでネコ山氏が提案したのが、三菱UFJカード会員などが利用できるプリペイドカード「Global Point Wallet」との併用である。同カードも特定の店舗で15%還元のキャンペーンを行っているため、これらを組み合わせることで「特定店舗15%＋カード側15%＋Visa割期待値15%」となり、合計で45%還元に達するという驚きのロジックを展開した。



また、動画内では「モバイルICOCA」の買い物利用で7%のWESTERポイントが還元されるキャンペーンとも比較。「確実性を取るならICOCA、期待値を取るならVisa割」と分析しつつも、Visa割の高還元率には「心が傾く」とポイ活ユーザー心理を語った。



動画の後半では視聴者からの質問（マシュマロ）に回答し、みずほ銀行の給与受け取り特典を攻略する裏技を紹介。給与振込の実体がなくても、振込人名義を「キユウヨ」や「コクミンネンキン」に変更して振り込むことで特典対象として認識させる手法（通称：キユウヨ技）について言及し、「どっちの技も使えます」と検証結果を明かした。



ネコ山氏は、これら高還元キャンペーンのために「無理に牛丼を食べる必要はない」と釘を刺しつつも、普段の生活圏に対象店舗があるならば、活用しない手はないと結論付けている。