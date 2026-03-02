ChatGPTで銃撃事件が予告されていたのに見逃したことを受けOpenAIが法執行機関へのアカウント通報基準を柔軟化

ChatGPTで銃撃事件が予告されていたのに見逃したことを受けOpenAIが法執行機関へのアカウント通報基準を柔軟化