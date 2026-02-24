ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」のボーカル・河村隆一が２３日までに自身の公式サイトを更新。同グループのドラム・真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんが死去したことを受け、声明を発表した。

メンバーの連名で声明を発表し「ＬＵＮＡ ＳＥＡのかけがえのないドラマー 真矢が、２０２６年２月１７日 １８時１６分 永眠いたしました。２０２０年にステージ４の大腸がん、そして昨年には脳腫瘍も発覚し、７回の手術や治療を継続してきましたが、５６年の人生に幕を下ろしました」と報告。「懸命なリハビリを続け、３月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした」と最後の様子を明かした。

続けて「生前、真矢は『また必ず５人でステージに戻る』と、誰よりも強く再起を信じ、病魔に立ち向かっていました。その不屈の精神と、最後まで絶やさなかった太陽のような笑顔は、僕達メンバー、そしてスタッフ全員の希望の光でした」と感謝。「彼が３５年以上にわたって刻み続けた魂のビート、そして音楽への深い愛は、これからもＬＵＮＡ ＳＥＡの物語の中で、決して鳴り止むことはありません」とこれからもメンバーの一員であることを強調した。

河村は、ソロアーティストとしても活動を続けており、真矢さんが亡くなった２日後の１９日には千葉・柏市でソロライブを行っていた。このライブは、ノーマイク、１個のスピーカーで教会をめぐるコンセプトで、次回は３月１７日に神奈川県内の教会での開催を予定している。