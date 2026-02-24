侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２４日、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）の最終日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に臨んだ。

半袖姿でマウンドへ。アドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュ有投手（３９）も見守るなか、かつての同僚だったサポートメンバーの巨人・中山、湯浅ら打者のべ９人と対戦。中山には２本、湯浅には１本の安打性の当たりを許したものの、カットボールやツーシームも駆使しながら順調な仕上がりを見せた。

宮崎合宿を終え、菅野は前日に１時間超、意見交換したダルビッシュへの感謝を口にした。

「本当に僕の財産になりました。僕は本当にダルビッシュさんは、小さい頃から憧れてましたし、メジャーの第一線であれだけ長く活躍している方なので、今回聞きたいことも全部携帯にメモして入ったので。技術面の話もしましたし、これからの僕のビジョンみたいなことも話をさせてもらって、改めて今後の野球人生のビジョンが明確になったというか、これからの道筋を良い方向に正してくれたような気がするので、僕の中ですごく言葉にできないくらい忘れられない時間でした」

今大会は、ドジャース・大谷翔平を筆頭に山本由伸、カブス・鈴木誠也、エンゼルス・菊池雄星、ホワイトソックス・村上宗隆、ブルージェイズ・岡本和真ら多くのメジャーリーガーが選出。菅野は山本、菊池とともに先発の軸を託される見込みだ。今後は３月２日の強化試合・オリックス戦（京セラドーム）に登板し、同８日の１次ラウンド第３戦・オーストラリア戦（東京ドーム）に向かう可能性が高い。