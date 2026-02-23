CBC制作『キユーピー3分クッキング』講師歴45年・宮本和秀先生が卒業へ ラスト公開収録＆献立発表
CBCテレビ制作の料理番組『キユーピー3分クッキング』（月〜金 前11：20／土曜 前11：30 ※全国13局ネット）の宮本和秀先生、3月の放送をもって番組を卒業する。宮本先生最後の放送を「宮本先生スペシャル」と題し、2月6日と7日の2日間、公開収録が行われた。
【写真】「お疲れ様でした」の花束 宮本和秀先生の公開収録の様子
宮本先生は、45年にわたり講師を務め、最後の収録は約800人の視聴者が参加。父の宮本三郎先生（『キユーピー3分クッキング』初代講師）の代からのファンという女性や、イベントのために北海道からフェリーで足を運んだ夫婦など、遠方からも多数が来場した。
講師歴45年という長い年月で、宮本先生が提案したレシピは4393品。料理修業したフランス仕込みのメニューをご家庭で再現する方法から、手軽だけどひと工夫でさらにおいしくなる家庭料理まで、常に料理を作る人のことを考え「簡単・便利」を追求した。放送最後の1週間も、レシピにひと工夫ある「今だからこそ伝えたい献立」となる。
放送部分の収録後には「年表で振り返る、宮本先生と3分クッキング」と題して、トークショーを実施。日本の食卓の変遷と、番組の節目に立ち会ってきた宮本先生の歩みをたどった。
イベントの最後にはサプライズで、調理助手でもある宮本先生の夫人が登場。「お疲れ様でした」のひと言と共に花束が贈られ、フィナーレを迎えた。トークショー部分は、後日番組公式YouTubeで期間限定で配信予定。
【公開収録の放送日と献立】
3月16日（月）コンビーフのロールキャベツ
3月17日（火）サーモンピラフ
3月18日（水）新玉ねぎのやわらかシューマイ
3月19日（木）ポテトサラダ
3月20日（金）ロッククッキー
3月21日（土）いなりずし
