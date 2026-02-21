Google¤ÎÌÄ¤À¼Ê¬ÎàAI¡ÖPerch 2.0¡×¤¬¥¯¥¸¥é¤ÎÀ¸ÂÖ¸¦µæ¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Google DeepMind¤¬³«È¯¤·¤¿À¸Êª²»¶Á´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëPerch 2.0¤Ï¡¢¼ç¤ËÄ»Îà¤Ê¤É¤ÎÎ¦À¸À¸Êª¤ÎÌÄ¤À¼¤òÍÑ¤¤¤Æ»öÁ°³Ø½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤ÍÎÓ®ÆýÎà¤ÎÊ¬Îà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ·ë²Ì¤ÏÌ¤ººÆÉÏÀÊ¸¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ÎarXiv¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
How AI trained on birds is surfacing underwater mysteries
[2512.03219] Perch 2.0 transfers 'whale' to underwater tasks
https://arxiv.org/abs/2512.03219
Perch 2.0¤Ï1Ëü4500¼ï°Ê¾å¤ÎÀ¸Êª¥Ç¡¼¥¿¤ò³Ø½¬¤·¤¿´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·±Îý¥Ç¡¼¥¿¤Ë¿åÃæ²»¶Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¿ô¤Î¥é¥Ù¥ëÉÕ¤¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿Å¾°Ü³Ø½¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³¤ÍÎÓ®ÆýÎà¤ÎÊ¬Îà¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ûÂ¸¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÎ¿²ï(¤ê¤ç¤¦¤¬)¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Google¤¬´Ä¶²»¤«¤é¡Ö¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ëÀ¸Êª¤Î¼ïÎà¤ä¸ÄÂÎ¿ô¡×¤ò¿äÂ¬¤Ç¤¤ëAI¡ÖPerch¡×¤Î¶¯²½ÈÇ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹ - GIGAZINE
¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢Î¦À¸À¸Êª¤Î²»À¼¤Ç³Ø½¬¤µ¤ì¤¿´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëPerch 2.0¤ò¡¢³¤ÍÎÓ®ÆýÎà¤ä¿åÃæ²»¶Á¤ÎÊ¬Îà¥¿¥¹¥¯¤ËÅ¾°Ü³Ø½¬¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¤¬¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤«¤éÀ¸À®¤µ¤ì¤¿Ëä¤á¹þ¤ß(¥¨¥ó¥Ù¥Ç¥£¥ó¥°)¤òÍÑ¤¤¤ÆÀþ·Á¥×¥í¡¼¥Ö(¥ê¥Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Ö)¤ò¹Ô¤¤¡¢´ûÂ¸¤ÎÂ¾¤Î»öÁ°³Ø½¬ºÑ¤ßÀ¸Êª²»¶Á¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³ÓÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¡¢Perch 1.0¡¢SurfPerch¡¢Google Multispecies Whale Model(GMWM)¡¢BirdNet V2.3¡¢AVES-bio¡¢BirdAVES¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¸³¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤Ï¼ç¤Ë3¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖNOAA PIPAN¡×¤Ç¡¢¥ß¥ó¥¯¥¯¥¸¥é¡¢¥¶¥È¥¦¥¯¥¸¥é¡¢¥¤¥ï¥·¥¯¥¸¥é¡¢¥·¥í¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é¡¢¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é¡¢¥Ë¥¿¥ê¥¯¥¸¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥²¥¯¥¸¥éÎà¤ÎÌÄ¤À¼¤ä¡¢¿Í°ÙÅª¤Ê¥Î¥¤¥º¤ò´Þ¤à30ÉÃ´Ö¤ÎÏ¿²»¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖReefSet¡×¤Ç¡¢¥µ¥ó¥´¾Ì¤ÎÀ¸ÊªÍ³Íè²»¤äÆÃÄê¤ÎµûÎà¡¢¥¤¥ë¥«¡¢ÇÈ¤Î²»¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖDCLDE 2026¡×¤Ç¡¢ËÌÅìÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥·¥ã¥Á¤ä¥¶¥È¥¦¥¯¥¸¥é¡¢ÈóÀ¸ÊªÅª¤Ê²»¤Ê¤É¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡¢Perch 2.0¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î³¤ÍÎ¥¿¥¹¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ì´Ó¤·¤Æ¹â¤¤ÀÇ½¤ò¼¨¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇÂ¾¤ÎÈæ³Ó¥â¥Ç¥ë¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥·¥ã¥Á¤Î°¡¼ï¼±ÊÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Perch 2.0¤ÎËä¤á¹þ¤ß¤¬Â¾¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¶èÊÌ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼Ä»Îà¤Ç³Ø½¬¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¿åÃæ¤Ç¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ë¤³¤ì¤Û¤ÉÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Google¤ÏÂçµ¬ÌÏ¥â¥Ç¥ë¤ÈËÄÂç¤Ê·±Îý¥Ç¡¼¥¿¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÈÆ²½Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°Â§¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¥¯¥é¥¹¤ò»ý¤ÄÂçµ¬ÌÏ¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤Ç³Ø½¬¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢³Ø½¬ÂÐ¾Ý³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä»Îà¤Î¼ïÊ¬Îà¤ÎÆñÅÙ¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä»Îà¤ÎÌÄ¤À¼¤Ï¼ï¤´¤È¤Îº¹°Û¤¬¾®¤µ¤¤°ìÊý¤Ç¡¢1Ëü4500¼ï¤òÄ¶¤¨¤ëËÄÂç¤Ê¥¯¥é¥¹¤òÀµ³Î¤ËÈ½ÊÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·±Îý¤Î²áÄø¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Ï²»¶Á¤ÎºÙ¤«¤ÊÆÃÄ§¤òÂª¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤ò¶¯¤¯³Ø½¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆËá¤«¤ì¤¿ÆÃÄ§Ãê½ÐÇ½ÎÏ¤¬¡¢¿åÃæ¤Ç¤Î¥¯¥¸¥é¤ÎÌÄ¤À¼¤ä¥·¥ã¥Á¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥×¤Î¼±ÊÌ¤Ë¤âÅ¾ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢NOAA¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¯¥¸¥é¤ÎÊ¬ÎàÍÑ¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Î´Æ»ë¤äÊÝ¸î³èÆ°¤¬ÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Google¤Ï¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤¬Àä¤¨¤ºÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¥¯¥¸¥é¤Î²Î¤ä¿·¤·¤¤²»¤ÎÈ¯¸«¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£