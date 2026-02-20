ペロシ氏「台湾を孤立させる試みは世界的な災難起こす」 民主主義国家の協調訴え
（ベルリン中央社）米民主党の重鎮ナンシー・ペロシ元下院議長は19日までに、ドイツ・ベルリンで開催されたワールド・フォーラムの「台湾ワークショップ」にオンラインで参加し、台湾を孤立させようとするいかなる試みも、経済的、戦略的、道義的な面で世界的な災難をもたらすとの認識を示した。民主主義国家に対し、権威主義の拡張阻止のため協調して行動するよう呼びかけた。
ペロシ氏は台湾について、活力ある民主主義体制と世界経済のけん引役として、その存在こそが「自由と中華文化が相いれない」という主張を否定していると強調。侵略に目を背けてはならず、抑止は挑発を意味しないとし、台湾防衛の目的は衝突の発生を防止することだと語った。
また民主主義国家が明確な道徳的信念に基づいて断固として行動してこそ、民主主義は存続できると述べた。
谷瑞生（こくずいせい）駐ドイツ代表（大使に相当）は、台湾は民主主義陣営の最前線に立ち、権威主義体制による軍事行動やインフラ網の寸断・世論工作などのハイブリッド戦の脅威に直面していると指摘。自己防衛力の強化を続け、理念の近い国家と協力を深めると語った。
また苗博雅（びょうはくが）台北市議は、今回の訪問で理念の近い世界の友人に台湾の経験を紹介し、世界とのパートナー関係を築きたいと強調。黄捷（こうしょう）立法委員（国会議員）は、台湾は将来的に防衛費を国内総生産（GDP）比で5％に引き上げる方向で調整が進められていることなどに触れ、自己防衛力を強化していると語った。
（林尚縈／編集：齊藤啓介）
ペロシ氏は台湾について、活力ある民主主義体制と世界経済のけん引役として、その存在こそが「自由と中華文化が相いれない」という主張を否定していると強調。侵略に目を背けてはならず、抑止は挑発を意味しないとし、台湾防衛の目的は衝突の発生を防止することだと語った。
谷瑞生（こくずいせい）駐ドイツ代表（大使に相当）は、台湾は民主主義陣営の最前線に立ち、権威主義体制による軍事行動やインフラ網の寸断・世論工作などのハイブリッド戦の脅威に直面していると指摘。自己防衛力の強化を続け、理念の近い国家と協力を深めると語った。
また苗博雅（びょうはくが）台北市議は、今回の訪問で理念の近い世界の友人に台湾の経験を紹介し、世界とのパートナー関係を築きたいと強調。黄捷（こうしょう）立法委員（国会議員）は、台湾は将来的に防衛費を国内総生産（GDP）比で5％に引き上げる方向で調整が進められていることなどに触れ、自己防衛力を強化していると語った。
（林尚縈／編集：齊藤啓介）