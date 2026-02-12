4億円ビル購入の裏側に苦悩…実に8割が“借金”だった　がけっぷち韓国女優が明かした現実「私も怖い」

女優イ・ヘインが40億ウォン（約4億円）規模のビルオーナーとなった華やかな姿の裏に隠された苦悩を率直に告白した。

イ・ヘインは2月11日、自身のSNSを通じて「40億ウォンのビルの現実」というタイトルの動画を投稿した。

動画の中でイ・ヘインは「40億ウォンのビルを買ったと言うと、みんな羨ましがるが、実際には32億ウォン（約3億2000万円）は融資だ」と明かし、注目を集めた。

40億ウォンのうち、実に8割にあたる32億ウォンが借金だという。

彼女はビルオーナーになった感想について「正直に言うと、私も怖い」とし、「最初に契約書にサインしたときは手が震え、夜も眠れなかった」と打ち明けた。

さらに、毎晩利息を計算しながら眠れなかった日々を振り返り、「正直、逃げ出したくなった」と付け加え、多額の借金を背負ったビルオーナーとしての心理的な重圧を包み隠さず明らかにした。

（画像＝イ・ヘインInstagram）

それでもイ・ヘインは逃げずに、自身の選択に責任を持つという意思を示した。彼女は「32億ウォンの借金も私の人生の一部」と述べ、これを「人生への投資」と定義した。また、自らを「生計型ビルオーナー」と称し、「しっかり守り抜いて、自分だけの道をさらに大きくしていく」との抱負を語った。

なお、イ・ヘインは2005年に広告モデルとしてデビュー。さまざまなドラマや映画を通じて演技活動を続けており、現在はYouTubeチャンネルを運営し、独創的なコンテンツで大衆と活発に交流している。

◇イ・ヘイン プロフィール

1986年5月27日生まれ、本名はイ・ジヨン。2005年にモデルとしてデビューし、清純な魅力で「韓国の広末涼子」とも呼ばれた。ドラマ『H.I.T. -女性特別捜査官』『黄金の魚』『感激時代〜闘神の誕生』などに出演する一方で、2012年には7人組ガールズグループ「GANGKIZ」として歌手デビュー。他にもピラティス講師やYouTuberとしても活動するなど、多方面で活躍している。