トルコ西部ペルガモンにある遺跡の景観/Berkan Cetin/Anadolu/Getty Images

（CNN）トルコの研究者たちは、古代ローマ人が医療に人糞（じんぷん）を使用していたことを示す考古学的証拠を発見したと発表した。

学術誌ジャーナル・オブ・アーケオロジカル・サイエンス・リポーツに掲載された研究によると、ローマ時代の文献にはこの慣習について記述があるものの、物理的な証拠が文書化されたのは今回が初めてだという。

トルコのシバス・ジュムフリエット大学の考古学者で、この研究の筆頭著者であるチェンケル・アティラ氏はCNNの取材に答え、ローマ時代のガラス瓶の一部から残留物を発見したと語った。ウンゲンタリアとして知られるこのガラス瓶は、トルコ・ベルガマ博物館の収蔵品。同氏は2022年に共同執筆した著書のためにこの遺物を調査していた。

アティラ氏は7点の異なる容器に残留物を発見したが、決定的な結論を得られたのは、2世紀の古代都市ペルガモンで発掘された1点のみだった。粘土製のキャップを外し、瓶の中の茶色い薄片を採取したところ、「人間の排泄（はいせつ）物、高濃度のタイム、オリーブオイル」が含まれていたという。

「我々は古代の史料に精通していたため、これが有名なローマ時代の医師ガレノスが使用した薬剤だとすぐに認識した」（アティラ氏）

ペルガモンの裕福なギリシャ人家庭に生まれたガレノスは解剖学の先駆者であり、3人のローマ皇帝に仕えた。自身の手掛けた医学書は約1500年にわたって影響力を持ち続けた。

糞便移植は古代の治療法

古代の文献によると、人間や動物の糞便は「炎症や感染症から生殖障害に至るまで、さまざまな症状の治療薬」として知られていた。論文著者らはそう記している。

「我々の研究結果は、現代医学において重要な位置を占める『糞便移植』が、古代から既に知られていたことを示す証拠となる」とアティラ氏。糞便移植は、健康なドナーから糞便サンプルを採取し、それを患者に移植することで微生物叢（そう）の恩恵を得る治療法を指す。

（米食品医薬品局＜FDA＞は、成人の大腸における細菌感染症の再発予防を目的とした2種類の糞便移植製品を承認している）

アティラ氏によると、この種のガラス瓶は通常、香水を入れるために使われていたが、今回は薬瓶として再利用されたようだ。

タイムについては、抗菌作用と排泄物の臭いを抑えるために使われていたと、アティラ氏は説明した。

「瓶を開けた時、特に気になる臭いはしなかった」（アティラ氏）

英オックスフォード大学の古代史の名誉教授、ニコラス・パーセル氏は、今回の研究は科学的に確固たるものだと述べた。同氏はこの研究には関与していない。

この種の治療法はローマ時代の文献に多く見られるため、今回の発見は驚くべきものではないとパーセル氏は指摘する。しかし「この瓶が博物館に収蔵される前に、どのような状況で発見されたのかは非常に興味がある」と述べ、ガラス瓶が墓の中で見つかった可能性を示唆。死亡した医師か患者の遺体と並べて埋葬されたのかもしれないと述べた。

「墓の中の小さなガラス容器には、特に香水や化粧品といった贅沢（ぜいたく）品が入っていたと一般的には考えられてきたが、今回の素晴らしい研究における最大の貢献は、そうした知見の幅を広げることにあるのかもしれない」。パーセル氏はそう言い添えた。

この研究は1月19日に発表された。