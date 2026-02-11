パオ・アット・オフィスが、.NET開発環境下でのバーコード作成ツール「Barcode.net」を大規模バージョンアップし、「Barcode.net ver 5.0」を2026年2月9日(月)にリリースしました。

24年間の開発・販売実績を持つ本製品史上最大のアップデートで、従来のWindows専用から全プラットフォーム対応へと進化しました。

パオ・アット・オフィス「Barcode.net ver 5.0」

リリース日：2026年2月9日(月)

価格：1開発ライセンス 22,000円（税込）

ソースコード付き：1開発ライセンス 101,200円（税込）

「Barcode.net」は、C#やVB.NETといった.NET開発言語でバーコードを作成するライブラリ。

.NETのバーコード作成ツールとして、国内シェアNo.1を長年にわたり保ち続け、多くのユーザーに利用され続けています。

今回のリリースは、Barcode.net 史上最大のアップデート。

従来Windows専用(GDI+)だったBarcode.netが、WPF / ImageSharp / SkiaSharp / MAUI Graphics に対応したことにより、Windows / Linux / macOS / iOS / Android などあらゆるプラットフォームでバーコード出力が可能になりました。

Docker環境やクラウド環境(AWS / Azure / GCP)での利用にも対応しています。

クロスプラットフォーム対応・多様なグラフィックスライブラリ対応

これまでBarcode.netは、Windows専用のGDI+グラフィックスのみに対応していました。

今回のリリースでWPF / ImageSharp / SkiaSharp / MAUI Graphicsに対応したことにより、Windowsデスクトップ(WPF)はもちろん、Linux / macOS / iOS / Androidなどあらゆるプラットフォームでバーコード出力が可能に。

プラットフォーム別の推奨グラフィックスは以下の通り。

Windows Forms：GDI+（最も安定・高精度）

WPF：WPF版(Visual Layer)またはGDI+版

ASP.NET Core MVC / Blazor Server：ImageSharp または SkiaSharp

Blazor WebAssembly：ImageSharp のみ

.NET MAUI：MAUI Graphics または SkiaSharp

Linux環境(Docker / クラウド)：ImageSharp または SkiaSharp

SVG出力対応

SVG(Scalable Vector Graphics)形式での出力に対応しました。

SVGはベクター形式のため、拡大縮小してもバーコードの精度が劣化しません。

Webアプリケーションでのブラウザ表示に最適。

GDI+版(.NET Framework)を含むすべてのグラフィックス版でSVG出力に対応しています。

Base64出力・メモリストリーム出力対応

バーコード画像をBase64文字列やメモリストリームとして取得できます。

HTMLのタグに直接埋め込んだり、ASP.NET Core MVCやBlazorでFileResultとして直接返却可能。

ファイルI/Oが不要なため、Docker / コンテナ環境でも一時ファイルを作成する必要がありません。

Draw()メソッドの精度向上

Draw()メソッド(幅ぴったり描画)の精度が格段に向上。

従来は大きなキャンバスにバーコードを描画してから指定サイズに縮小スケーリングしていたため、スケーリング時にバーの幅が丸められ、精度が低下する問題がありました。

今回のリリースでは、1ユニットあたりの幅を小数値で計算し、指定幅に直接描画する方式に変更。

これにより、幅ぴったり描画の精度が格段に向上しています。

BackColor / ForeColor 指定対応

バーコードの背景色(BackColor)と前景色(ForeColor)を自由に指定できるようになりました。

デザインに合わせたカスタマイズが可能です。

.NET 8 / .NET 9 / .NET 10 対応

最新の.NETバージョンに対応しました。

.NET 8(LTS) / .NET 9 / .NET 10 それぞれのバージョン用DLLを提供しています。

QRコード Version=0(AUTO)追加

QRコードのVersionプロパティに0を指定すると、データ量に応じて最適なバージョンが自動選択されるようになりました。

手動でバージョンを指定する必要がなくなり、開発が容易に☆

GitHub / NuGet パッケージ公開

Barcode.net が GitHub と NuGet で利用可能になりました。

NuGet パッケージとして配信開始し、サンプルプログラムは GitHub で公開しています。

NuGet パッケージは以下の5種類。

Barcode-net：Windows アプリケーション用(GDI+)

Barcode-net.Wpf：WPF アプリケーション用

Barcode-net.ImageSharp：ImageSharp用(Linux / Windows / macOS)

Barcode-net.Skia：SkiaSharp用(全プラットフォーム)

Barcode-net.Maui：MAUI Graphics用

対応バーコード

以下の22種類のバーコード作成が可能です。

JAN-13(EAN-13) / JAN-8(EAN-8) / UPC-A / UPC-E / ITF(インターリーブド2 of 5) / Matrix 2 of 5 / NEC 2 of 5(Coop 2 of 5) / NW-7(CODABAR) / CODE39 / CODE93 / CODE128

GS1-128(UCC／EAN-128)では、コンビニ向け標準料金代理収納用バーコード、医療用 医薬品等のバーコード、医療用 医療材料等のバーコード、食肉標準物流バーコード「基本バーコード」に対応。

郵便カスタマバーコード / QRコード / DataMatrix(GS1 DataMatrix) / PDF417 / GS1データバー(標準型) / GS1データバー(二層型) / GS1データバー(標準二層型) / GS1データバー(限定型) / GS1データバー(拡張型) / GS1データバー(拡張多層型)

製品の特長

ランタイムライセンスフリー(無償)。

開発ライセンスのみ販売しており、開発機1台に1ライセンスが必要。

運用時においては、サーバーであろうが、各クライアントであろうが、ライセンス無償で利用できます。

出力バーコードの読み取り精度が高く、RJSのレーザーインスペクターModel L2000というバーコード検査機にて細かくバーコードの精度を検査。

従来のバーコード作成ツールに比べても精密なバーコードを作成することが可能です。

バーコード生成が容易で使いやすく、わかりやすいインターフェイス。

2ステップのロジックでバーコードの出力を行うことができます。

バーコードフォント等と異なり、バーコード生成においてシステムに与える負荷は微小で、数MBのメモリ上で動作。

バーコードのアウトプットは、各言語のグラフィックオブジェクト、SVGファイル、SVG文字列、メモリストリーム経由でBase64文字列として提供され、様々な用途で利用可能。

オンラインデモサイト

Barcode.netの動作をブラウザ上で体験できるデモサイトを用意。

実際のサーバー(Linux)で動作しているリアルタイムデモで、インストール不要ですぐに試せます。

ASP.NET Core MVC 2ステップ版、ASP.NET Core MVC All-in-One版、Blazor Server 2ステップ版、Blazor Server All-in-One版の4種類を公開。

2ステップ版は、Barcode.netの基本的な使い方(たった2ステップでバーコード生成)を体験できるシンプルなデモ。

All-in-One版は、全バーコード種類・描画モード・出力形式など、すべての機能を試すことができる総合デモです。

動作環境

Windowsデスクトップ(Windows Forms / WPF)では、OS：XP／Vista／7／8／8.1／10／11、Server 2008／2012／2016／2019／2022／2025に対応。

グラフィックス：GDI+、WPF

Webアプリ / Web API(ASP.NET / ASP.NET Core MVC / Blazor Server / Web API)では、OS：Windows Server 2008／2012／2016／2019／2022／2025、Linux(Ubuntu / Debian / CentOS / Amazon Linux 等)に対応。

グラフィックス：GDI+(Windows)、SkiaSharp、ImageSharp

MAUIアプリ(.NET MAUI)では、OS：Android 5.0以降、iOS / iPadOS 14.0以降、macOS 11.0(Big Sur)以降に対応。

グラフィックス：MAUI Graphics、SkiaSharp、ImageSharp

対応 .NET バージョンは、.NET Framework 2.0〜4.8.1、.NET(Core) 5〜10。

開発環境は、Visual Studio 2005〜2026に対応しています。

24年間の開発・販売実績を持つ国内シェアNo.1のバーコード作成ツールが、全プラットフォーム対応へと進化。

クロスプラットフォーム対応により、Windows / Linux / macOS / iOS / Android など、あらゆる環境でバーコード出力が可能になりました。

Docker環境やクラウド環境での利用にも対応し、開発者にとってより使いやすく、より強力なツールに生まれ変わっています。

パオ・アット・オフィス「Barcode.net ver 5.0」の紹介でした。

よくある質問

Q. 試用版はありますか？

はい、製品サイトから試用版をダウンロードできます。試用制限は、バーコードに「SAMPLE」と出力されます。購入した製品ライセンスキーを入力すると、「SAMPLE」の試用制限が解除されます。

Q. どのプラットフォームで利用できますか？

Windows / Linux / macOS / iOS / Android など、あらゆるプラットフォームで利用可能です。Docker環境やクラウド環境(AWS / Azure / GCP)での利用にも対応しています。

Q. ランタイムライセンスは必要ですか？

いいえ、ランタイムライセンスは無償です。開発ライセンスのみ購入すれば、運用時においてはサーバーでもクライアントでもライセンス無償で利用できます。

Q. 対応しているバーコードの種類は？

JAN-13、JAN-8、UPC-A、UPC-E、CODE128、GS1-128、QRコード、DataMatrixなど、22種類のバーコードに対応しています。

Q. SVG出力に対応していますか？

はい、すべてのグラフィックス版でSVG出力に対応しています。ベクター形式のため、拡大縮小してもバーコードの精度が劣化しません。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

